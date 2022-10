Abgeschottete Militärfahrzeugfreunde erregen Argwohn

Von: Jürgen Bohlken

Den Marktplatz und die I. Kirchstraße in Harpstedt beparkten die Militärfahrzeuge am Sonntagnachmittag – im Verlauf einer Ausfahrt mit Rast im Eiscafé Venezia. Hinter den Fahrern lagen teils längere Anreisen zum Treffen. Sie kamen etwa aus Celle, Stade, Hannover und Tecklenburg. © Bohlken

Kirchseelte/Dünsen/Groß Ippener/Harpstedt – Ein Militärfahrzeug-Treffen hat am Wochenende Aufsehen erregt, obwohl oder gerade weil sich die Teilnehmer in der ehemaligen Luftmunitionsanstalt (Muna Dünsen) regelrecht verbarrikadierten.

Der benachbarte Flecken Harpstedt nahm am Sonntagnachmittag Notiz davon: Das Eiscafé Venezia erwartete den Besuch einer größeren Gruppe von Oldtimerfreunden. Dass diese Gäste dann teils Tarnanzüge trugen und durchweg Militärfahrzeuge auf dem Marktplatz und der I. Kirchstraße abstellten, verblüffte das Personal. Das ungewöhnliche Publikum benahm sich aber völlig gesittet. „Wir sind ganz normale Leute und machen keine Wehrsportübungen oder dergleichen“, versicherte Heiko Reimann aus Hannover schmunzelnd. Als „Sergeant-cnb“ hatte er am 26. Juli zum „2. Militärfahrzeug-Treffen in der Luftmunitionsanstalt Dünsen“ eingeladen. Die Ankündigung via multi-board.com, dem angeblich „größten deutschsprachigen Militärfahrzeugforum“, mobilisierte rund 40 Teilnehmer mit 25 – teils schweren – Fahrzeugen. Dazu gehörten auch Harpstedter; Hinweise auf das „III. Rott“ (der Bürgerschützen) an zwei Kfz deuteten darauf hin. Der Ausfahrt am Sonntag mit Rast in der Eisdiele war am Vortag eine erste Tour vorausgegangen – mit Besuch des Lokschuppens der Eisenbahnfreunde.

Besuch von Polizei und Ordnungsamt

Die Teilnehmergruppe in der Muna nächtigte nach Reimanns Worten teils in Zelten, teils in den Fahrzeugen. Auch einige Kinder seien dabei. Grillen und Fachsimpeleien gehörten ebenfalls zum Programm des von Freitag bis Montag währenden Treffens.

Regelrecht abgeschottet: das Veranstaltungsgelände in der ehemaligen Muna. © boh

„Besuch“ von Polizei und Ordnungsamt verschwieg der Organisator des Treffens nicht. Die Ordnungshüter ließen wissen, das Event sei eine von Muna-Eigentümer Peter Hanenkamp genehmigte Privatveranstaltung.

Ob beim Fahren mit den Militärfahrzeugen durch den Muna-Wald gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen worden ist oder nicht, soll der Fachbereich Umwelt der Polizei Wildeshausen noch klären. Die Ankündigung hatte Fahrspaß auf dem Gelände erwarten lassen: Die Fahrstrecke sei um etwa einen Kilometer erweitert worden, hieß es. Zu dieser „Erweiterung“ waren auf multi-board.com Fotos von Baumfällungen im Wald unter Einsatz von Militärfahrzeugen online gestellt worden.

Kulisse wirkte ein bisschen spooky

Ein Bürger aus Dünsen kommentierte das Treffen in der ehemaligen Munitionsanstalt mit Argwohn: „Eben kurvten die Fahrzeuge noch einmal quer durch den Wald – wohl auf zuvor ausgewiesenen Pfaden. Ob das noch mit reiner Waldbewirtschaftung zu tun hat, ist fraglich. Bemerkenswert würde ich es finden, wenn das Ordnungsamt die Nutzung der Bunker als Partyraum duldet“, äußerte er sich am Sonntagabend.

Die Teilnehmer wollten offenkundig nicht gestört werden. Das Veranstaltungsgelände war jedenfalls gegen Einblicke von außen abgeschottet – durch miteinander „verkettete“ Zaun/Tor-Elemente und Folie. Die Kulisse wirkte schon ein bisschen spooky: „Only Military Vehicles“ stand auf einem kleinen Transparent geschrieben; ein größeres daneben verwies auf das „28 Regiment Royal Engineers“, eine Einheit der britischen Armee. Direkt hinter der „Barrikade“ folgten die Hinweise „Stop“, „Checkpoint“, „Headlights off“. Ein paar Meter weiter fand sich unter einem Schild mit der Aufschrift „Betreten des Betriebsgeländes strengstens verboten!“ das Logo der zur Hanenkamp-Gruppe gehörigen HGP Logistik Consulting GmbH.

Was genau auf dem 105 Hektar großen „Abenteuerspielplatz“ vor sich ging, lässt sich nur erahnen. Online angekündigt war auch eine „Bar/Bunkerdisco“. Die soll mit Tresen, Sitzgelegenheiten und großem Spirituosen-Angebot einer Kneipe schon sehr geähnelt haben.

Organisator gehört zu den „Sonntagssoldaten“

Heiko Reimann gehört zu einer Gruppe, die in der Öffentlichkeit unter dem Begriff „Sonntagssoldaten“ kursiert, weil sie Teile der Muna nur dann vereinnahmt (etwa für Kampfspiele mit Softair-Waffen), wenn die echten Soldaten nicht vor Ort sind. Letztere nutzen die Liegenschaft für die Ausbildung von Heimatschützern.

Einige Naherholungssuchende haben sich in der Vergangenheit über das Gebaren der „Sonntagssoldaten“ als angeblich vom Muna-Eigentümer mit Befugnissen ausgestattete „Hausherrn“ beklagt. Ihre Forderung: Die landschaftlich reizvolle Liegenschaft müsse weiterhin für Radler und Spaziergänger zugänglich bleiben, zumal es darauf laut Waldgesetz einen Anspruch gäbe. Heiko Reimann liegt nach eigenem Bekunden an einem „guten Miteinander“. Allerdings habe auch Peter Hanenkamp Rechte, wenn es um die Nutzung seines Grunds und Bodens gehe. Die „Sonntagssoldaten“ werden von der Bevölkerung nicht ausschließlich kritisch beäugt. Sie trügen durchaus zum Schutz vor „ungebetenen Gästen“ und vor Vandalismus in der Muna bei, so die öffentliche Wahrnehmung.

Unansehnliche Graffiti an Bunkern haben sie selbst schon entfernt. Es handele sich schließlich um historische Gebäude, so Reimann.