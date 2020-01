Mühlenumfeld städtebaulich beordnen?

Fleckenrat befasst sich mit möglicher B-Blan-Änderung und etwaiger Veränderungssperre

+ Städtebaulich neu beordnen könnte ein Bebauungsplanänderungsverfahren das Umfeld der Mühle. Darüber berät der Rat am Dienstag, 14. Januar. Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Was soll baulich künftig im Umfeld der Harpstedter Windmühle möglich sein – und was unzulässig? Das könnte ein Bebauungsplanänderungsverfahren regeln, das die Gemeinde womöglich anschieben wird. Ob der Fleckenrat den B-Plan „Bei der Windmühle“ ändern will, offenbart sich am Dienstag, 14. Januar, während der öffentlichen 19-Uhr-Sitzung im Hotel „Zur Wasserburg“. Die Verwaltung empfiehlt in ihrer Beratungsvorlage auch den Erlass einer Veränderungssperre „zur Absicherung der Planungsziele“. Die könnte sehr zeitnah mit der Veröffentlichung einer entsprechenden Satzung im Amtsblatt wirksam werden und bliebe dann bis zum Abschluss des B-Plan-Änderungsverfahrens in Kraft. Bestehende Gebäude innerhalb des Geltungsbereiches dürften während dieses Zeitraums nicht entfernt und Neubauten nicht errichtet werden.