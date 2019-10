Harpstedt – Noch nicht ermittelte Täter haben laut Polizei im Zeitraum von Montag, 11 Uhr, bis Dienstag, 12.30 Uhr, einen Motorroller in Brand gesetzt, der auf dem Sportplatz beim Rosenfreibad am Tielingskamp in Harpstedt abgestellt worden war. Das Feuer zerstörte das Fahrzeug komplett. Die Polizei schätzte die Schadenshöhe auf rund 1 000 Euro. Nun wird ermittelt. Etwaige Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und sachdienliche Hinweise mit Blick auf den Brandstifter geben können, sind aufgefordert, sich beim Kommissariat in Wildeshausen unter Telefon 04431/941 115 zu melden.