Motorradfahrer am Maifeiertag bei Unfall schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. (Symbolbild) © Fotostand/Imago

Groß Ippener – Ein Motorradfahrer wurde am Montag, 1. Mai, gegen 13.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener schwer verletzt.

Laut Polizeibericht befuhr ein 66-jähriger Mann aus dem Kreis Celle mit einem Kleintransporter die Dorfstraße in Groß Ippener und wollte nach links auf die Autobahn 1 in Richtung Bremen auffahren. Dabei übersah er den 43-jährigen Motorradfahrer aus der Gemeinde Harpstedt, der die Dorfstraße in Richtung Delmenhorst befuhr.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Transporter kam der 43-Jährige zu Fall. Zunächst kümmerten sich Ersthelfer um den schwer verletzten Motorradfahrer. Anschließend wurde er von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstanden Sachschäden in Höhe von 11.500 Euro.

Die Dorfstraße war bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen in Höhe der Anschlussstelle gesperrt.