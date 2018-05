Mooshütte am Redekerweg abgebrannt

Spaziergänger alarmieren Einsatzkräfte

+ © boh Von der Mooshütte sind nur noch wenige Reste übrig. Offenbar bemerkte niemand das Feuer in der Nacht. © boh

Harpstedt - Die Mooshütte am Ende des Redekerweges im „Amtsacker“-Wald in Harpstedt ist in der Nacht zu Sonntag komplett abgebrannt. Der Wald wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.