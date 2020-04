Horstedt/Schulenberg/Harpstedt - Von Jürgen Bohlken . Viel hat der Verein für ganzheitliches Lernen und ökologische Fragen in den dreieinhalb Jahrzehnten seines Bestehens aufgebaut: vom „Zentrum PrinzHöfte“ in Schulenberg mit Freinet-Kindergarten und Krippe „Abenteuerland“ über das Kultur- und Tagungshaus „Mikado“ in Horstedt mit der dort ebenfalls angesiedelten Wildnisschule Wildeshausen bis hin zum Harpstedter Klimaprojektladen „freiraum“ und der PrinzHöfte-Schule Bassum, die sich inzwischen verselbstständigt hat. Doch was bleibt davon nach der Coronapandemie übrig? Was wird aus ambitionierten Vorhaben, die auf gutem Weg zu sein schienen? Und was aus Beschäftigten, die in Kurzarbeit geschickt werden mussten?

Die Lage ist existenzbedrohend. Diesen Eindruck vermittelt bereits ein Spendenaufruf auf der „Mikado“-Website. Und daran lässt auch Tagungshausleiterin Katja Schenkel (52), zugleich Geschäftsführerin des Trägervereins, keinen Zweifel.

„Was uns wirklich trifft: Die Bereiche, die Überschüsse erwirtschaften können, also das seit dem 17. März geschlossene ,Mikado’ und die Wildnisschule, leben von Veranstaltungen. Solange aber Seminare, Versammlungen und dergleichen wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen verboten bleiben, haben wir monatliche Einbußen von über 30 000 Euro. Das betrachten wir mit großer Sorge“, gesteht die 52-Jährige. Es werde ganz schwer, durch dieses Jahr zu kommen, „aber wir werden’s irgendwie schaffen“, so ihre Überzeugung. „Aber selbst wenn uns das gelingt, müssen wir mit Tagungshaus und Wildnisschule wieder bei Null anfangen, was natürlich bitter ist.“

Dankbar zeigt sich Katja Schenkel für die erhaltene Bundessoforthilfe. „Dieses Geld bringt uns zwei Monate weiter. Wir haben 17 000 Euro für laufende Ausgaben bekommen, die wir nicht zurückzahlen müssen. Wir sind mit dem ,Mikado’ ja auch ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, der zusammen mit der Wildnisschule auf jährlich etwa 6 000 Übernachtungen kommt und Körperschafts- sowie Gewerbesteuer abführt. Schade ist allerdings, dass mit der Bundessoforthilfe keine Personalkosten gedeckt werden, die wir weiterhin haben und die ein relativ hohes monatliches Minus verursachen; das betrifft konkret mich sowie die Buchhalterin beziehungsweise Personalverwalterin – also die Leute, die einfach noch nicht in Kurzarbeit gehen können.“

Weiterhelfen könnten vielleicht zinslose Kreditmittel der NBank in Höhe von bis zu 50 000 Euro. „Diese Liquiditätshilfe hätten wir sehr gerne, zumal auch das Kurzarbeitergeld erst einmal vorfinanziert werden muss. Es ist aber im Moment unklar, ob gemeinnützige Vereine sie bekommen können. Das wird gerade diskutiert, und dafür setzt sich unser Dachverband, der Verein Niedersächsischer Bildungsträger, vehement ein“, erläutert Schenkel. „Wenn das Veranstaltungsverbot das ganze Jahr über anhalten sollte, bräuchten wir einen solchen Kredit einfach. Doch auch dies betrachte ich mit einem weinenden Auge, zumal wir das Geld irgendwann zurückzahlen müssen. Das wiederum zwingt uns, kräftige Gewinne zu erwirtschaften. Die Lage ist momentan völlig unklar. Wir können einfach nicht planen“, beklagt die Tagungshausleiterin.

Überlegungen gehen sogar dahin, das „Mikado“ (mit Küche, mehreren Bädern und WCs) übergangsweise gegen Miete öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Dieses Angebot käme vielleicht für Seniorenheime in Betracht, die – wie in Wildeshausen schon pandemiebedingt geschehen – Bewohner ausquartieren müssen. „Ich kann mir ebenso vorstellen, dass Schulen, wenn der Schulbetrieb wieder anläuft, wegen des Zwangs zur räumlichen Entzerrung mehr Platz brauchen. Vielleicht wird auch Raum für künftige Flüchtlinge benötigt, die erst einmal in Quarantäne müssen. Gespräche über solche Optionen laufen. Uns würden Mieteinnahmen jedenfalls sehr helfen, zumal wir auch Kredite zu tilgen haben“, sagt Schenkel.

Leider liege momentan das Vorhaben, eine ganz neue Bildungs- und Begegnungsstätte auf dem „Zentrum PrinzHöfte“-Anwesen zu bauen, komplett auf Eis – wegen des relativ hohen Kosteneigenanteils des Vereins, „der uns jetzt, in der Krise, natürlich wegschmilzt“. 125 000 Euro seien an Zuschussmitteln praktisch bewilligt, größtenteils „Leader“-Mittel. „Das reicht aber nicht aus“, weiß Schenkel. Wir haben uns daher bei Stiftungen um zusätzliche Gelder bemüht. Allerdings sieht das gerade nicht rosig aus. Im Moment bewilligt keine Stiftung irgendwas, weil Anträge nicht bearbeitet werden.“ Was die in Aussicht gestellten „Leader“-Mittel angehe, so könnten die konkreten Förderantragsunterlagen wohl noch bis Ende des Jahres eingereicht werden. „Hier haben wir also die Chance, das ein wenig zu strecken“, sagt Schenkel.

Mit Unterstützung der Bundesarbeitsgemeinschaft selbstverwalteter Gartenbaubetriebe (BaseG) war zudem für August eine einwöchige Bauaktion beim „Zentrum PrinzHöfte“ und beim „Mikado“ anberaumt. Dieser kooperative Arbeitseinsatz könne, so Katja Schenkel, mit der angedachten dreistelligen Personenzahl nicht stattfinden. „Ob das in abgespeckter Form zustande kommen soll, werden wir Mitte Mai entscheiden. Ein solches Event, selbst in einem kleinen Rahmen, braucht ja einen gewissen Vorlauf.“

Spendenkonto:

Verein für ganzheitliches Lernen und ökologische Fragen e.V.

IBAN DE 95 2806 6214 4830 2503 00