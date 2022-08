Mofa und E-Bike kommen sich zu nahe: Zwei Leichtverletzte

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Einen seitlichen Zusammenstoß zwischen Mofa und E-Bike auf dem Radweg an der Landesstraße 338 musste die Polizei am Dienstag aufnehmen. © dpa

Harpstedt/Wildeshausen/Kirchseelte/Colnrade – Weil sich nach Darstellung der Polizei ein Mofa und ein E-Bike am Dienstagnachmittag im Begegnungsverkehr auf dem Radweg entlang der Landesstraße 338 zwischen Harpstedt und Wildeshausen seitlich touchierten, kamen die beiden Fahrer zu Fall und erlitten leichte Blessuren. Der Unfall ereignete sich etwa um 14.10 Uhr auf Winkelsetter Gemeindegebiet.

Ein 17-Jähriger lenkte das Mofa. Er kommt wie auch der 70-jährige E-Bike-Fahrer aus der Samtgemeinde Harpstedt. Beide waren sich im Begegnungsverkehr mit ihren Fahrzeugen zu nahe gekommen, was die seitliche Berührung nach sich zog. „Die Höhe der Sachschäden ist derzeit nicht bekannt“, so die Polizei.

Drei Einsätze binnen drei Tagen

Eine weitere Meldung aus der Samtgemeinde Harpstedt kommt von den Brandschützern: Um drei Einsätze innerhalb von drei Tagen hat die Samtgemeindefeuerwehr ihre Einsatzstatistik ergänzt. Am Sonntag rückte die nachalarmierte Ortswehr Kirch- und Klosterseelte unterstützend in Richtung Warwer Sand bei Ristedt aus, wo eine Holzhütte im Wald brannte.

Am selben Tag ging um 23.17 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle ein: Ein umgestürzter Baum in Reckum blockiere die Straße, hieß es. Die Feuerwehr Colnrade löste das Problem mithilfe von Motorkettensägen. Einen weiteren Einsatz bestritt am Dienstagmorgen die Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte. Sie löschte einen Böschungsbrand am Groß-Ippener-Weg in Kirchseelte, den Unbekannte unter Einsatz von Brandbeschleunigern gelegt hatten (wir berichteten).