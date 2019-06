Möbel werden aufgemöbelt

Harpstedt – In einem „Vintage-Workshop mit Kreidefarben“ im „freiraum“ an der Freistraße 1 in Harpstedt möbeln die Teilnehmer alte mitgebrachte Möbel am kommenden Sonnabend, 15. Juni, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, von 10 bis 13 Uhr auf. Unter fachlicher Anleitung von Melissa Chelmis und Christina Lambertz bekommen sie Farbkombinationen sowie die Verarbeitung von Kreidefarben und Wachs vermittelt. Zusätzlich gibt's Tipps rund um den Vintage-Style. Ob noch Plätze frei sind, kann heute noch unter Telefon 04244/919 299 erfragt werden – oder via E-Mail an moin @freiraum-harpstedt.de.