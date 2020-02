„Mithelfen beim Bauen mit Lehm“

Harpstedt – Weitere offene ehrenamtliche Stellen in der Samtgemeinde Harpstedt würde die Freiwilligenagentur „mischMIT!“ mit Sitz in Wildeshausen gern besetzen. Gesucht werden etwa Umwelt- und Natur-Helferinnen und -Helfer. Angesprochen fühlen dürfen sich „Naturfreunde, die sich gerne beispielsweise bei der Einrichtung und Pflege von Obstbaumwiesen und Wildbienenbauwerken einbringen möchten“; die Betreffenden bekämen auch die Chance, „beim ökologischen Bauen mit Lehm mitzuwirken“, erläutert die Agentur in einer Pressemitteilung. Außerdem möchte „mischMIT!“ einen Interessenten oder eine Interessentin vermitteln, der/die bereit wäre, unterstützend sowie mit tatkräftiger Mithilfe die Gestaltung eines Internetauftritts zu begleiten. Zu erreichen ist die Agentur montags bis mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 04431/748 34 75. Bei Interesse an ehrenamtlichen Aufgaben ist die Kontaktaufnahme auch möglich per Mail an info@mischmit.org.

Weitere Infos online: www.mischmit.org