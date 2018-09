Charlotte Diekmann ist nun Ehrenvorsitzende der Senioren-Union

Ehrenmitgliedschaft für Ute Rhode

+ © Bohlken Nach den Ehrungen: Astrid Grotelüschen, CDU-Bundestagsabgeordnete, Ehrenmitglied Ute Rhode, der erste Vorsitzende der Harpstedter Senioren-Union der CDU, Fred Büchau, die Ehrenvorsitzende Charlotte Diekmann, der zweite Vorsitzende Dieter Kieselhorst und der Kreisvorsitzende Günter Reise. © Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. „Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Aber was ich zusammen mit dem Vorstand in den zwölf Jahren als Vorsitzende gemacht habe, habe ich gern getan“, sagte Charlotte Diekmann am Donnerstagnachmittag, den Tränen der Rührung nahe, nachdem sie die Harpstedter Senioren-Union der CDU im Hotel „Zur Wasserburg“ zur Ehrenvorsitzenden ernannt hatte – und Ute Rhode aus Harpstedt zum Ehrenmitglied.