Mitarbeiterschutz rückt auch in Geschäften in den Fokus

Harpstedt – Zettel an Türen erklären Kunden auch in Harpstedt, warum diverse Läden nunmehr wegen der Corona-Ausbreitung geschlossen bleiben müssen. Das Schuhgeschäft Beuke ist davon unter anderem betroffen. Nicht hingegen Schreibwaren Beuke, wo aktuell recht gute Umsätze erzielt werden. Warum das so ist? Der Papierwarenladen zählt als Zeitungs- und Zeitschriftenhändler – wie das „Schnäppchen“ – zu denen, die weiterhin die Daseinsvorsorge sicherstellen sollen und daher nicht schließen müssen. Gleiches gilt für Friseure, Pestrup (als Optiker), die „Hörstube“ (als Hörakustikfachbetrieb) sowie Tankstellen und Lebensmittelmärkte.

Bei der Jantzon-Tankstelle weist ein Zettel darauf hin, dass Kunden nach Möglichkeit bargeldlos bezahlen sollten. Verständlich. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus über Bargeld lässt sich nicht ausschließen. In Geschäften, die nach aktueller Lage geöffnet bleiben dürfen, rücken die Verantwortung für die Gesundheit der Mitarbeiter und der Eigenschutz stärker in den Fokus. „Es ist relativ ruhig bei uns. Aber noch kommen Kunden in die ,Hörstube’. Wir stellen gleichwohl vermutlich in den nächsten Tagen auf Notbetrieb um. Unter Umständen wird auch der Sonnabend bald als Öffnungstag gestrichen. Entschieden ist das aber noch nicht“, so Hörakustikmeisterin Susanne Stößer gegenüber unserer Zeitung. „Was wohl los wäre, wenn die Leute bei uns keine Tabakwaren mehr bekämen“, kann sich „Schnäppchen“-Inhaberin Birgit Stelter lebhaft ausmalen. Sie denkt zumindest aktuell nicht über eine Einschränkung der Geschäftszeit nach. „Solange wir dürfen, arbeiten wir normal weiter und belassen es bei den gewohnten Öffnungszeiten“, sagt sie. Die arg gebeutelte Gastronomie versucht, pandemiebedingte Umsatzeinbrüche – auch wegen der angeordneten Beschränkungen – zumindest ein Stück weit kreativ zu kompensieren, etwa mit Essen zum Abholen oder mit Lieferservice. Fachbetrieben wie Kfz-Teile Wachholder hilft teils der Online-Handel als zusätzliches betriebliches Standbein, die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzumildern. boh