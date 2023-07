Eine Pause im Grünen: Wohnmobilisten machen Rast in Harpstedt

+ © Schneider Der Caravan-Stellplatz nahe des Harpstedter Rosenfreibades ist besonders bei Niederländern und Belgiern beliebt, die auf dem Weg nach Skandinavien sind. © Schneider

Der kostenlose Caravan-Stellplatz nahe des Rosenfreibades in Harpstedt ist ein beliebter Stopp für Wohnmobilisten, die auf der A1 unterwegs sind. Viele loben die Ruhe und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Doch mit nur vier ausgewiesenen Plätzen ist er manchen zu klein.

Harpstedt – Donnerstag, 8.20 Uhr in Harpstedt: Der Regen des vergangenen Abends hat sich verzogen, die nächsten angekündigten Schauer sind noch in weiterer Ferne. Sigrid Hegnolrickx und Guido Van Lensleghem nutzen die trockene Phase, um im Freien zu frühstücken. Saft, Kaffee, Brioche und Nuss-Nougat-Creme befinden sich auf dem Campingtisch – mehr brauchen die Belgier nicht, die auf dem Weg in den Schweden-Urlaub mit ihrem Wohnmobil einen Stopp auf dem Caravan-Stellplatz am Tielingskamp eingelegt haben. Sie sind nicht die Einzigen. Alle ausgewiesenen Areale sind belegt – wie so oft in der Urlaubszeit.

Die Fläche in unmittelbarer Nähe zum Rosenfreibad bietet offiziell Platz für vier Wohnmobile. Neben Ladesäulen für einen Stromanschluss (50 Cent pro Kilowattstunde) steht eine Entsorgungsstation für Grauwasser zur Verfügung. Die Nutzung selbst ist kostenlos. Nicht nur deshalb ist der Caravanplatz bei Durchreisenden beliebt. „Es ist hier grün und ruhig“, sagt Hegnolrickx. „Aber auch sehr klein.“ Dem stimmt der „Nachbar für eine Nacht“, Curktbiy Yilmaz, zu. Nach einer Rundreise mit dem Wohnmobil ist er auf dem Rückweg nach Hamburg und hat in Harpstedt gestoppt. „Nicht nur zum Schlafen. Ich möchte nachher den Ort erkunden“, verrät er. Auch Yilmaz weiß die Ruhe und Natur zu schätzen. „Noch besser wäre der Platz, wenn es eine Toilette geben würde“, meint er. Wie die Belgier findet er das Caravanareal „ein bisschen klein“. Er sei froh, überhaupt einen Stellplatz abbekommen zu haben.

Dass tatsächlich nur auf den ausgewiesenen Flächen Wohnmobile stehen, war nicht immer so. Eine Zeit lang befanden sich bis zu 15 Camping-Fahrzeuge gleichzeitig am Tielingskamp – dort, wo eigentlich die Besucher des Rosenfreibades parken. „Das wurde von der Mehrheit des Rates geduldet“, erzählt Flecken-Bürgermeister Stefan Wachholder auf Nachfrage. In Coronazeiten sei dies wegen der geringen Frequentierung des Parkplatzes auch kein Problem gewesen. Um Konflikte mit den Freibadbesuchern zu vermeiden, hatte es dann Überlegungen gegeben, hinter der „Wasserburg“ einen größeren Stellplatz zu errichten. „Das hat sich aber zerschlagen“, so Wachholder.

Hauptsächlich gute Bewertungen im Internet

Warum es inzwischen deutlich weniger „wild parkende“ Wohnmobilisten in Harpstedt gibt, kann der Flecken-Bürgermeister nur vermuten. Vielleicht liege es an den Schildern, die darauf hinweisen, dass unberechtigt abgestellte Wohnmobile abgeschleppt werden. Vielleicht habe sich auch in den entsprechenden Internetforen herumgesprochen, dass mal kontrolliert wurde.

Das World Wide Web scheint für Wohnmobilisten mittlerweile unverzichtbar. Yilmaz hat den Platz am Tielingskamp über „park4night“ gefunden. Dort hat er 4,5 von fünf Sternen. Allein in diesem Jahr gab es schon 18 Bewertungen. Neben viel Lob wie „Lauschiges Plätzchen im Grünen mit Einkaufsmöglichkeiten ums Eck“ findet sich auch Kritik wie „Ich habe für Wasser bezahlt, aber keines bekommen“, „Dicht an dicht. Ich mag kein Kuschelcamping“ und „Bei Regen leider sehr matschig“.

Einen Daumen nach oben gibt es von Han und Trüs Prinsen. Die Niederländer hielten am Dienstagabend am Tielingskamp. „Wir waren in Schweden und Norwegen unterwegs und fahren nun nach Hause“, erzählen sie. In Harpstedt sind sie bereits das zweite Mal. Bei ihrem ersten Zwischenstopp im Flecken seien sie noch wandern gewesen und in einem Café eingekehrt. Diesmal genießen sie die Ruhe und Sonne sowie den Umstand, dass es trotz Bäumen Satellitenempfang gibt. „Bei der Tour de France geht es jetzt an den Schlussspurt“, sagt Han Prinsen und verschwindet schnell vor den Fernseher im Wohnmobil.

Den Stellplatz hatten die Niederländer damals im Internet gefunden. Während ihr Urlaub vorbei ist, beginnt er für die Belgier Hegnolrickx und Van Lensleghem erst. Ob sie auf dem Rückweg erneut in Harpstedt halten, ist fraglich. „Wir fahren immer etwa 500 Kilometer, dann machen wir eine Pause“, erzählen sie. „Mal sehen, ob es passt.“