Mist und Alt-Kfz müssen weg

Güllebank: Landkreis hält nicht länger still

HARPSTEDT - Trotz der laufenden verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen mit Güllebank-Chef Edelhard Brinkmann will die Kreisverwaltung das Abstellen von Altfahrzeugen der Güllebank Weser-Ems auf dem Gelände der früheren Brennereigenossenschaft in Harpstedt nicht länger dulden. Das geht aus einer Erwiderung auf einen Fragenkatalog von Bündnis 90/Die Grünen hervor. Die Grünen-Kreistagsfraktion hatte die Zustände auf dem Firmengelände nach einem Bericht unserer Zeitung über dort ohne Erlaubnis gelagerten Geflügelmist kritisch hinterfragt. Ob ein nahegelegener Graben belastet worden ist, muss mit letzter Gewissheit die Analyse einer gezogenen Gewässerprobe ergeben. Per Sichtkontrolle habe sich ein Abfluss von Schmutzwasser in den Graben nicht feststellen lassen, so der Landkreis. Den Hähnchenmist habe die Güllebank im Wissen deponiert, dass die Kreisverwaltung einer Nutzungsänderung der Liegenschaft nicht zugestimmt habe. Und im Wissen darauf, dass „es noch keine Entscheidung in den anhängigen Gerichtsverfahren gibt“. Daher werde nun die Beseitigung des Mists aus der Halle angeordnet. Ebenso die Beseitigung der im Freien abgestellten Altfahrzeuge. Allerdings werde der Geflügelmist wohl erst zur Frühjahrsbestellung entfernt werden können, „da derzeit eine Ausbringung oder Zwischenlagerung auf landwirtschaftlichen Flächen nicht sachgerecht und nicht möglich ist“, argumentiert der Landkreis. Am 4. Dezember waren Kreisverwaltungsmitarbeiter vor Ort gewesen. Der Mist soll zu diesem Zeitpunkt bereits in die Halle verbracht und ein herausragender Schüttkegel sich komplett unterm Schleppdach befunden haben. Die kreisseitig angeordnete Reinigung der Betonfläche jenseits des Daches sowie die Beseitigung kleinerer Ansammlungen von Schmutzresten auf direkt angrenzendem Grün sei erfolgt. Das habe eine Nachkontrolle ergeben. - boh