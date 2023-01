Missbrauchsprozess: Kinder sagen unter Tränen aus

Teilen

Das Landgericht Oldenburg verhandelt derzeit Fälle von brutaler Kindesmisshandlung. © dpa

Weil die Eltern sich nicht für schuldig erklären, mussten die Kinder im Missbrauchsprozess gegen ein Harpstedter Ehepaar vor Gericht aussagen. Das war für sie eine große Pein.

Harpstedt/Oldenburg – Im Harpstedter Missbrauchs- und Misshandlungsprozess vor der Großen Jugendkammer des Oldenburger Landgerichts gegen ein Ehepaar aus der Samtgemeinde Harpstedt haben am Mittwoch die laut Anklage sexuell missbrauchten und geschundenen Kinder ausgesagt.

Wie berichtet, soll der 39-jährige Ehemann seine damals neunjährige Tochter im Jahr 2015 vergewaltigt und seinen siebenjährigen Sohn schwerst misshandelt haben. Seine 34-jährige Ehefrau soll bei Letzterem Beihilfe geleistet haben. Die beiden Angeklagten machen von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Deswegen mussten nun die Kinder als Zeugen gehört werden. Währenddessen war die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Es gelte, sie zu schützen, sagte der Vorsitzende Richter.

Tochter bricht in Tränen aus

Ihre Anwältin hatte schon im Vorfeld nicht nur den Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern auch der Angeklagten beantragt. Die Kinder, die in Einrichtungen leben, könnten in deren Beisein nicht aussagen. Die heute 16-jährige Tochter des Angeklagten war als Erste an der Reihe. Zitternd saß sie auf dem Stuhl im Sitzungssaal, bis es losging. Sie hatte zunächst noch erlaubt, dass die Angeklagten während ihrer Aussage dabei bleiben, doch dann ging es nicht mehr. Die beiden mussten gehen. Ihr zierlicher Bruder, heute 14 Jahr alt, hatte von Anfang an gewünscht, dass während seiner Aussage sowohl die Öffentlichkeit als auch die beiden Angeklagten ausgeschlossen werden. Letztere konnten per Video in einem Nebenraum die Schilderungen verfolgen.

Auch die Mutter des Hauptangeklagten sollte aussagen. Sie soll dem kleinen Jungen laut Staatsanwaltschaft beigestanden haben, als er wieder einmal verprügelt werden sollte. Der Angeklagte soll sie dann getreten und ihr Haarbüschel ausgerissen haben. Durch ein Attest entschuldigt, sagte sie am Mittwoch aber nicht aus. Der Prozess wird fortgesetzt.