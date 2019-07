„Mikado“-Geschäftsführerin mischt bei Open-Air-Konzert mit

„Folkstrott“ führt Besucher an Kreis- und Gassentänze heran

+ Macht tanzbare Folkmusik: das Quartett „Folkstrott“ aus Bremen. Foto: Veranstalter

Horstedt – Open-Air-Feeling soll am Sonntag, 25. August, beim Tagungshaus „Mikado“ in Horstedt aufkommen. Ab 15 Uhr steht dort die Gruppe „Folkstrott“ auf der „Outdoorbühne“. Das Bremer Quartett musiziert nicht nur, sondern bringt dem Publikum zusätzlich leicht zu erlernende Kreis- und Gassentänze bei. „Das ist immer ein Mordsspaß“, weiß Katja Schenkel, Geschäftsführerin des „Mikado“. Sie spielt bei „Folkstrott“ die Violine. Die Gruppe besteht außerdem aus Heike Tetzlaf (Klarinetten), Inge von Usslar (Akkordeon, Dudelsack) und Thorsten Vüllgraf (Gitarre). Die Tanzanleitung obliegt eigentlich Marianne Harant; beim Konzert am „Mikado“ übernimmt aber Doris Mahler-Rosche diesen Part. Das 1991 gegründete Ensemble hat abwechslungsreiche Folkmusik im Repertoire – Stücke aus England, Irland, Frankreich, Schweden und vom Balkan. Das kommende Gastspiel läuft im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals. Das „Mikado“ macht das Event zusammen mit dem Kunst- und Kulturverein (KuK) sowie der Samtgemeinde Harpstedt möglich. Eintritt wird nicht erhoben.