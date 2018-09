Schützenverein lädt zum gruseligen „Halloween“-Mottoball in Horstedt ein

Horstedt - Von Jürgen Bohlken. Wer sich gern ein bisschen gruselt, der ist am Sonnabend, 29. September, genau richtig in Horstedt. Im dortigen „Festsaal“ bei der Schützenhalle und dem Feuerwehrhaus steigt ab 20 Uhr ein Ernteball für jedermann. Das Motto lautet – übrigens nicht zum ersten Mal – „Halloween“.

Die Gäste dürfen gern in passender Verkleidung kommen, etwa als Monster, Vampir, Werwolf, Gespenst oder auch als „Double“ des Psychopathen Michael Myers aus den „Halloween“-Blockbustern. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Einen Zwang zur Kostümierung gibt es aber nicht. Will heißen: Der „Normalo“ muss keineswegs draußen bleiben.

Als Veranstalter fungiert einmal mehr der Schützenverein Schulenberg-Horstedt. Der Festausschuss hat sich über die mottogerechte Gestaltung des Balls Gedanken gemacht und hofft, dass die Mühe mit einem guten Besuch belohnt wird. Wer mitfeiert, darf sich auf eine schaurig-schöne Saaldekoration freuen.

Dem Ball geht am Sonnabendnachmittag ein ganz traditionelles Erntefest voraus. Um die Erntekrone bei Regina Huntemann in Stiftenhöfte abzuholen, treffen sich die Mitglieder des Schützenvereins Schulenberg-Horstedt um 13.30 Uhr an der Straße „Am Eschenbach“ – beim Schotterweg in Höhe Rodowski in Stiftenhöfte. Einen langen Fußmarsch wird es diesmal nicht geben. Nachdem die Grünröcke mitsamt der Erntekrone beim Festsaal in Horstedt eingetroffen sind, wird dort Kaffee und Kuchen serviert.

Ein buntes Nachmittagsprogramm, das besonders auf die Kinder zugeschnitten ist, schließt sich an. Mädchen und Jungen können ihre Gesichter schminken lassen und außerdem an einer herbstlichen Bastelaktion teilnehmen. Ebenso haben sie die Möglichkeit, sich passend zur abendlichen „Halloween-Party“ im Kürbisschnitzen zu versuchen. Obendrein lädt eine Hüpfburg zum Toben ein.

Zusätzlich sind die Schießstände geöffnet. Die Kleinsten können beim „Kiddy Cup“ mit der Armbrust ihre Treffsicherheit beweisen – und die etwas Älteren sich auf der Lichtpunktanlage messen. Ebenso kommen die Erwachsenen im Schießen auf ihre Kosten. Dabei geht es unter anderem um den Wanderpokal der Vereine – eine begehrte Trophäe, um die verschiedene Mannschaften aus örtlichen Vereinen wetteifern werden.