Metalldiebe schleppen 2,2 Tonnen Kabel zur A 1

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz: Die Ordnungshüter fahnden nach Metalldieben. © dpa

Harpstedt – Da haben unbekannte Täter aber richtig fette Beute gemacht. In der Zeit von Mittwoch um 18 Uhr bis Donnerstag 13 Uhr entwendeten sie an der Straße Rundebusch in der Gemeinde Prinzhöfte schwarze Kabel mit einem Gesamtgewicht von 2,2 Tonnen.

Zuvor wurde laut Polizeimeldung der hölzerne Schutz einer Kabeltrommel gewaltsam aufgebrochen. Die Täter zogen die Kabel anschließend über ein Feld bis zu einem Parkplatz der Autobahn 1.

Die Schadenshöhe wurde auf 35.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldungen:

Am Donnerstag kam es gegen 17.43 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Lastwagenfahrer aus Ovelgönne kam infolge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte Folge mit den Außenschutzplanken. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, der Lastwagen war noch fahrbereit. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Am Donnerstag gegen 8.15 Uhr beschädigte ein 26-Jähriger mit seinem Traktor inklusive Anhänger die Schrankenanlage am Bahnhof Huntlosen. Der 26-jährige Cloppenburger befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Hengstlage. Am Bahnhof Huntlosen überquerte er den Bahnübergang trotz sich senkender Schranken. Der Mann entfernte sich zunächst von dem Unfallort. Er konnte im Nahbereich durch Beamte der Polizeistation Großenkneten angetroffen werden. Die Schadenshöhe wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Viele waren viel zu schnell

Nach Bürgerhinweisen haben Beamte der Polizei Delmenhorst am Donnerstag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Bremer Heerstraße durchgeführt. wischen 21 und 0 Uhr wurde dabei die Geschwindigkeit von Fahrzeugen gemessen, die auf der Bremer Heerstraße in Richtung Bremen unterwegs waren.

Insgesamt passierten 281 Fahrzeuge den überwachten Bereich. In 31 Fällen wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Sechszehn Personen müssen sich auf die Zahlung eines Verwarngeldes einstellen.

Fünfzehn weitere Personen waren so schnell, dass sie mit der Verhängung eines Bußgeldes und in einem Fall sogar mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 108 km/h.