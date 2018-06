„Mühlenweg Oldies“ und „Starke Truppe“ legen los wie die Feuerwehr

Vor Beginn des Menschenkickerturniers gab es für die Mannschaften ein paar Hinweise zum Ablauf. Unten rechts: „Das Beste, was Ippener zu bieten hat“. Unten links: In der Eröffnungspartie zwischen der „Starken Truppe“ und den „Mühlenweg Oldies“ gönnten sich Torhüterin Sabrina Tobias und Offensivspieler Ingo Stark nichts.

Groß Ippener - In vollem Gange ist das vom TSV Ippener organisierte Menschenkickerturnier mit neun Mannschaften, verteilt auf zwei Gruppen, auf dem Sportplatz in Groß Ippener.

In gleich vier Teams mischen auch Mädchen und Frauen mit. In der ersten Begegnung legten die „Starke Truppe“ und die „Mühlenweg Oldies“ los wie die Feuerwehr und kämpften mit vollem Körpereinsatz erbittert um jeden Ball. Als die verbissensten Gegner erwiesen sich Ingo Stark, Offensivspieler der „Oldies“, und die 18-jährige „Starke Truppe“-Torhüterin Sabrina Tobias. Im richtigen Leben ist sie Auszubildende und er ihr Chef. Ingo Stark handelte sich im Nu die erste Zwei-Minuten-Zeitstrafe des Turniers ein, weil er kurz die Hände von der Querstange nahm, was dem Unparteiischen Heino Eggers nicht entging. Trotzdem siegten die „Oldies“ mit 4:1 Toren.

„Das Beste, was Ippener zu bieten hat“ - so nennt sich ganz unbescheiden eine der mitmischenden Mannschaften. „Wir sind vielleicht nicht die Stärksten, dafür aber die Hübschesten“, strotzen die Mädels vor Selbstbewusstsein. Strenggenommen kommen nur vier von ihnen aus Ippener, nämlich Marie Sparkuhl, Madeleine Paul, Lina Jung und Tiana Niehaus. Die beiden Coaches Alexandra Oetjen und Jule Kopp wohnen in Klosterseelte und Harpstedt. Außerdem mischen in dem Team Laura Wachtel aus Dünsen, Helen Hawighorst aus Harpstedt und – gewissermaßen als Hahn im Korb – David Diterle aus Wildeshausen mit.

Die Spieldauer jedes Menschenkicker-Matches beträgt einmal acht Minuten.

Bereits am Freitag haben sich im Kleinfeldturnier beim TSV Ippener je fünf Herren- und Oldie-Mannschaften verglichen. Weil er bei diesem Fußball-Event fast 30 Jahre lang die Partien gepfiffen hat, bekam Schiri-Ikone Arno Drews eine Trophäe überreicht. Zwei Minuten vor dem Ende des letzten Matches wurde er als Unparteiischer gegen Markus Deitenbeck ausgewechselt und verließ dann, begleitet von einem Spieler-Spalier, den Platz unter Jubel. Dass seine mehr als drei Jahrzehnte währende Schiri-Karriere nun zu Ende ist, bekräftigte Drews mit einem symbolischen Akt: Er warf seine Schuhe, die gelbe und die rote Karte sowie seine Pfeife in eine Feuerschale.

Zum Ausgang des Kleinfeldturniers: Bei den Herren siegte TSV Ippener 2 vor der 3. Herren des TV Falkenburg – und bei den Oldies der TSV Barrien vor dem TuS Syke.