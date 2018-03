Verein „Bürgerauto Gemeinde Dünsen“ aus der Taufe gehoben

Ein Mehrwert für die örtliche Gemeinschaft

+ © abo Im Anschluss an die Versammlung präsentierte sich der Vorstand des Bürgerauto-Vereins. Von links: Hartwig Jabusch, Christel Hopp, Heinz-Jürgen Greszik, Julia Praß, Uwe Kräkel, Günter Michael, Falk Hoffmann, Hans Meyer-Wechseler und Bettina Schmid. © abo

Dünsen - Von Anika Bokelmann. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur E-Mobilität ist in Dünsen getan: Das Pilotprojekt des Landkreises Oldenburg, ein Bürgerauto für ausgewählte Orte ohne Grundversorgung anzuschaffen, nimmt Gestalt an. Am Montagabend trafen sich 23 Bürger der rund 1300 Einwohner zählenden Gemeinde und gründeten den Verein „Bürgerauto Gemeinde Dünsen“.