Mehr als 200 Euro für Priester Josef Bocktenks Arbeit

Harpstedt - Die zweite Kerze am Adventskranz hat Laura Neumann zu Beginn der Adventsfeier der katholischen Christ-König-Gemeinde Harpstedt angezündet. In der Begegnungsstätte an der Amtsfreiheit herrschte eine besinnliche Atmosphäre.

Die Gemeinde stimmte das Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ an. Auf ihren Flöten begleiteten Angelika Fecker und Christine Lorenz den Gesang. Stefan Hoffmann, Vorsitzender des Ortsausschusses und Mitglied des Pfarrgemeinderates der Pfarrei St. Anna, freute sich über die gute Beteiligung – sowie über den Eifer junger Gemeindeglieder beim Aufsagen von Gedichten und Vorlesen einer Geschichte. Die anwesenden Kinder nahmen gern das von Monika Schäfers organisierte Bastelangebot wahr.

Eine Präsentation mithilfe eines Beamers rief Ereignisse aus dem vergangenen Jahr in der Gemeinde ins Gedächtnis zurück. Gern nutzen die Teilnehmer die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ein Dankeschön ging an Bernd Lehmkuhl vom Eichenhof. Der Kirchseelter hatte für eine amerikanische Versteigerung einen Weihnachtsbaum gespendet. Darüber freute sich nach dem letzten Gebot die 87-jährige Ursel Willms aus Harpstedt riesig.

+ Anlässlich der Amtseinführung von Josef Bocktenk (l.) als Pastor in Twistringen entstand im Herbst 2012 dieses Bild mit Monsignore Reinhard Molitor.

Ein Gesamterlös von mehr als 200 Euro fließt – als Ergebnis der Auktion und der Feier – in das soziale Projekt von Priester Josef Bocktenk in Chile. Er arbeitet in einem der ärmsten Stadtteile der Hauptstadt Santiago.

Der Geistliche ist eigentlich gelernter Bäcker. Schon mit 22 Jahren ging er in das damals noch diktatorisch regierte Chile.

„Priester in Südamerika zu sein bedeutet, Priester der Armen zu sein“, hatte Monsignore Reinhard Molitor im Herbst 2012 in seiner Predigt zur Amtseinführung von Josef Bocktenk als Pastor in Twistringen gesagt. Letzterer hatte von seiner Kirche damals den Auftrag zur zeitlich begrenzten Mitarbeit in der Pfarrei erhalten, um danach in seine chilenische Diözese zurückzukehren.

boh

Rubriklistenbild: © dpa