Masten sollen ab Ende August wachsen

Prinzhöfte - Dass die Masten auf der 380-kV-Trasse von Ganderkesee zum St. Hülfer Neufeld im Bereich des Strom-Freileitungabschnitts Nord (Samtgemeinde Harpstedt) demnächst wachsen werden, deutet sich hier, in Rundebusch an der Kreisstraße 9, an. Das Material liegt schon bereit. Die Aufstockung soll nach Angaben von Netzbetreiber TenneT Ende August beginnen. Die Belegung mit Leiterseilen startet nach Lage der Dinge gut einen Monat später, und zwar voraussichtlich entlang der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Prinzhöfte. Foto: Bohlken