Maßnahmen für Artenvielfalt „stark unterfinanziert“

Polaschegg: Entlohnung für Blühstreifen-Anlegung muss die gleiche sein wie bei 110 Doppelzentnern Weizen

+ Den Dialog-Abend in der Zufluchtskirche in Dünsen gestalteten Andreas Bultmann, Marcus Polaschegg, Eva Heinke, Lüder Wessel und Wolfgang Jerebic (von links). Foto: Backhaus

Dünsen – Nicht überall pflegen Landwirte und Naturschützer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) ein so gutes Miteinander wie in der Samtgemeinde Harpstedt. Schon zum zweiten Mal gab es eine Dialogveranstaltung zum Thema Artenvielfalt, organisiert von Landvolk-Bezirk Harpstedt, Nabu und Anbauberater Wolfgang Jerebic. Aus gutem Grund: „Man kann nur über das urteilen, worüber man Bescheid weiß“, betonte Eva Heinke, Sprecherin der Nabu-Ortsgruppe Harpstedt, in ihrer Begrüßung der rund 60 Teilnehmer in der Zufluchtskirche in Dünsen. Das Stereotyp von weltfremden Naturschützern und Landwirten, die an allem schuld seien, sei Quatsch.