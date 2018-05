Marten (12) lässt „Prager“ und IV. Rott jubeln

Sohn des neuen Offiziers Michael Rohlfs erringt die Kinderschützenkönigswürde in Harpstedt / Oberst kann nicht mitfeiern

+ Bei den Harpstedter „Pragern“ trommelt der neue Kinderschützenkönig Marten Rohlfs – hier im Bild mit seiner Königin Lotta Drews, den Ehrendamen Hanne Chudaska (l.) und Fenja Dierssen (r.) sowie Oberstleutnant Jürgen Mahlstedt und dem stellvertretenden Fleckenbürgermeister Klaus Budzin (hinten, v.l.). - Foto: boh

HARPSTEDT - Von Jürgen Bohlken. Der neue Harpstedter Kinderschützenkönig ist zwölf Jahre alt, trommelt bei den „Pragern“, wohnt im IV. Rott an der Goseriede, durchläuft am Gymnasium Wildeshausen die sechste Klasse und heißt Marten Rohlfs. Der stellvertretende Fleckenbürgermeister Klaus Budzin hat ihn am Pfingstmontagabend unter lautem Jubel vieler Zuschauer auf dem Krönungsplatz vorm Koems-Saal gekrönt. Zu seiner Königin machte der neue Regent Lotta Drews aus dem II. Rott.