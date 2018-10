Maria gesucht: Bitte melde dich

Harpstedt - Manche Kinder sind mit ihren Eltern ins evangelische Pfarrhaus gekommen, andere mit Freunden – doch alle mit demselben Ziel. Die Kinder, die am Montagnachmittag bei der ersten Probe für das diesjährige Krippenspiel erschienen sind, wollten sich alle unbedingt die Rolle sichern, die sie sich schon seit Längerem wünschen.

Organisiert und koordiniert wird das Stück von einigen Teamern der Kirchengemeinde. Während die Jugendlichen um Elena Budzin und Jule Ranke grob die Geschichte erläuterten, die übrigens von Pastorin Hanna Rucks selbst geschrieben wird, rutschte der Theaternachwuchs schon ungeduldig auf seinen Plätzen hin und her.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Krippenspiels stehen zwei Engel, die angestrengt und unermüdlich eine Wolke putzen, obwohl sie eigentlich den Ablauf des traditionellen Heiligabends planen sollen. So versäumen sie sogar fast die Ankunft von Maria und Josef in Bethlehem.

Apropos. Die Rolle der Maria konnte am Montag noch nicht besetzt werden. Kinder, die die Figur spielen möchten, werden gebeten, zu den Proben zu kommen. Diese gehen immer montags von 16 Uhr bis 17.30 Uhr im „Ersten Pfarrhaus“ an der I. Kirchstraße über die Bühne.

Fine (7) und Madita (10) verkörpern die Engel

Die anderen Hauptrollen konnten problemlos besetzt werden. Die zehnjährige Madita aus Harpstedt und die siebenjährige Fine aus Groß Ippener werden die Engel darstellen. Für Fine, die zum ersten Mal bei einem Krippenspiel mitmacht, eine aufregende Premiere. „Ich freue mich drauf“, sagte sie. Madita hat da bereits mehr Erfahrung. Sie hat auch in den vergangenen Jahren schon einen Engel gespielt.

Aufgeführt wird das Stück am 21. Dezember ab 15.30 Uhr im Seniorenzentrum in Harpstedt und an Heiligabend ab 15 Uhr in der Zufluchtskirche in Dünsen. J lo