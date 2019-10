Malteser-Jugend wächst – und bleibt offen für Neuzugänge

Harpstedt – Die Malteser-Jugend Harpstedt hat sich neu formiert. Die Mitglieder bekamen unlängst in der ersten Gruppenstunde Gelegenheit zum gegenseitigen Beschnuppern. Kennenlernspiele erfüllten nicht nur ihren Zweck, sondern bereiteten den Kindern zudem großen Spaß. Das ließ sich an positiven Rückmeldungen ersehen. „In den darauffolgenden Wochen startete die Jugendgruppe erfolgreich durch. Sie wächst – sehr zur Freude aller Beteiligten“, vermeldet Maximilian Oebker von den Maltesern, seines Zeichens Leiter des Schulsanitätsdienstes, Ortsjugendsprecher und Erste-Hilfe-Breitenausbilder. Gleichwohl seien weitere interessierte Kinder und Jugendliche, die sich der Gruppe anschließend möchten, gern gesehen.

„Inhaltlich“, so Oebker, „beschäftigt sich die Harpstedter Malteser-Jugend damit, Kinder und Jugendliche in der Gemeinschaft zu stärken und soziales Engagement zu fördern, aber auch mit der Erste-Hilfe-Ausbildung. Der Spaß kommt nicht zu kurz. Neben den normalen Gruppenstunden soll es viele verschiedene Aktionen geben – von einer Übernachtung an der Rettungswache bis hin zu einem Segeltörn auf dem Ijsselmeer. Auch Teilnahmen an Aktionen auf Bezirksebene sowie Zeltlager sind geplant.“ Wer mitmachen oder zunächst „schnuppern“ will, kann in die nächste Gruppenstunde kommen. Die steht nach den Herbstferien bei der Rettungswache in Harpstedt an der Freistraße auf dem Programm, und zwar am Freitag, 25. Oktober, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr.