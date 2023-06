„Mobiler Einkaufswagen“ startet in Harpstedt: „Es geht auch um Teilhabe“

Von: Jürgen Bohlken

Das „Team Mobiler Einkaufswagen Harpstedt“: Projektkoordinator Sven Strahlendorff, die Ehrenamtlichen Irmtraud Keppler (im Kleinbus), Regina Kasten, Ina Ruckgaber und Herwig Wöbse sowie der Ortsbeauftragte Patrick Peters (von links). © Malteser Harpstedt

Harpstedt – Motor an – und los! Am Mittwoch, 28. Juni, startet der „Mobile Einkaufswagen“ des Malteser Hilfsdienstes in Harpstedt (wir berichteten darüber). Im wöchentlichen Turnus wird dann der Kleinbus jeweils mittwochs ab 13 Uhr Seniorinnen und Senioren sowie Menschen, die allein leben und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, von ihrem Zuhause abholen und mit ihnen einen Supermarkt, Inkoop in Harpstedt, ansteuern.

„Sodann wird gemeinsam eingekauft. Zum Ausklang kann anschließend in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen geklönt werden“, erläutert Projektkoordinator Sven Strahlendorff von den Maltesern in Harpstedt. „Es geht also auch um Teilhabe und darum, Kontakte zu knüpfen.“

Anmelden können sich Interessierte, die gern die Einkaufshilfe mit anschließendem Kaffeeklatsch in Anspruch nehmen möchten, unter der Telefonnummer 04244/93 5 80 oder aber per E-Mail an malteser.harpstedt@malteser.org.

Vier Ehrenamtliche teilen sich die Fahrtouren. „Wir freuen uns sehr und sind dankbar, dass wir mit Irmtraud Keppler, Regina Kasten, Ina Ruckgaber und Herwig Wöbse engagierte Helferinnen und Helfer für unseren ,Mobilen Einkaufswagen" gefunden haben“, sagt der Ortsbeauftragte der Harpstedter Malteser, Patrick Peters. „Aber natürlich suchen wir noch weitere Freiwillige, die sich ebenfalls telefonisch oder per E-Mail bei uns melden können“, fügt er hinzu.

Für die Aufgabe würden die Ehrenamtlichen „kompetent geschult“ und eingewiesen. „Auch ein Erste-Hilfe-Lehrgang wird angeboten. Bei der Ausübung der Aufgabe sind die Ehrenamtlichen über die Malteser-Unfall- und Haftpflichtversicherung versichert“, ergänzt Peters.