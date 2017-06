Malte Böhm erringt die Königswürde

Entscheidung fällt im zweiten Stechen

+ Gewinner des Königspokals: Arndt Wessel. - Foto: boh

HARPSTEDT - Von Jürgen Bohlken. Mit einer Sechs im zweiten Umschießen hat Malte Böhm aus dem III. Rott am „Pfingstdienstagabend“ die Harpstedter Bürgerschützenkönigswürde errungen – am Tag nach seinem 49. Wiegenfest. Er habe sich also sozusagen nachträglich ein Geburtstagsgeschenk bereitet, meinte der Regent, der im richtigen Leben als technischer Angestellter bei den Stadtwerken Bremen arbeitet und an der Freistraße wohnt.