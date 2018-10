Die Mahner werden ihrer Sache nicht müde

Harpstedt - Andreas Mikutta und Michael Müller-Hjorstkov waren die ersten, die am späten Sonnabendvormittag auf dem Harpstedter Marktplatz eintrafen. Sie öffneten die Heckklappe des kleinen Kombis, dessen Ladefläche mit Bannern und Fahnen vollgestopft war. Inzwischen war Mitstreiter Alf Göbbert mit dem Fahrrad eingetroffen und half den beiden, die Transparente zu entrollen.

Alles schien wie die unzähligen Male zuvor zu sein, seit Fukushima: Seit dem Atom-Gau in Japan halten die Grünen gemeinsam mit den Sozialdemokraten jeden ersten Sonnabend im Monat auf dem Marktplatz Mahnwache für die Opfer radioaktiver Verstrahlung. Doch an diesem Wochenende ist etwas anders. Dass die Atomkraftgegner der bundesweiten Aufmerksamkeit um den Hambacher Forst Rechnung tragen, ist das Besondere an diesem Tag. Andreas Mikutta holt gelbe und blaue Schilder, die er an dem „Atomkraft! Nein Danke“-Banner befestigt. Der Schriftzug Atomkraft wird durch sie nahezu verdeckt. „Die drei gelben Schilder tragen die Orte der schlimmsten Atomunfälle“, erklärt Mikutta. Neben Tschernobyl und Fukushima ist dort der Name Kyschtym Majak zu lesen. In dem sowjetischen Atomkraftwerk ereignete sich im Jahre 1957 die bis dahin größte Atomkatastrophe. Die 16 blauen Pappen verweisen auf Orte, die in Deutschland aktuell dem Braunkohle-Tagebau dienen.

Protest gegen Rodung des Hambacher Forsts

Als sie dazu aufriefen, den stillen Protest am Sonnabend „primär gegen Naturzerstörungen und Zwangsumsiedelungen, die für Nutzung der Kohle betrieben wurden oder werden“ zu richten, wussten die Initiatoren allerdings noch nicht, dass zwei Gerichte zum einen die Demonstration am Hambacher Forst genehmigen und zum anderen einen Rodungsstopp verhängen würden. „Daran sieht man, dass der Rechtsstaat in seinen Grundzügen noch funktioniert“, freute sich Mikutta. Mit Jan Finke und Heinz-Jürgen Greszik waren unter den 15 Aktivisten inzwischen auch die Harpstedter Sozialdemokraten vertreten.

Dass die Erhaltung der 200 Hektar Restfläche von ursprünglichen 4 000 Hektar im Hambacher Forst nur mehr Symbolcharakter besitzt, ist allen Teilnehmern klar. Es geht ihnen um das Prinzip, und sie stellen mit ihrem Protest die Sinnhaftigkeit der Energiepolitik infrage: „Wie kann unsere Regierung, die sich verpflichtet hat, den CO2-Ausstoß zu verringern, ernsthaft behaupten, Umweltvernichtung und schmutzige Kohlekraftwerke seien zum Wohle aller da?“

Regina Huntemann, Mitglied für die Grünen im Samtgemeinderat, stellt klar: „Es gibt genügend Gutachten, die eindeutig beweisen, dass ein rascher Ausstieg aus der Braunkohle möglich ist, ohne die Energieversorgung zu gefährden.“ Müller-Hjorstkov ergänzt: „Braunkohle ist einfach nur nasse Erde, es geht den Energieversorgern ausschließlich um Gewinne, ohne Rücksicht auf die Natur.“ Er plädiert für eine Verstaatlichung der Energieversorgung „Die Unternehmen schöpfen die Gewinne ab und der Staat trägt die Folgekosten.“

Das Argument, mit dem Ende des Braunkohletagebaus werden Arbeitsplätze vernichtet werden, lässt Jan Finke von der SPD nicht gelten: „Vorausschauende Maßnahmen, wie Umschulungen auch für ältere Arbeitnehmer, können einem möglichen Arbeitsplatzverlust entgegenwirken“. Greszik sieht eine ganz andere Gefahr: „Wer zu lange an der konventionellen Energiegewinnung mit fossilen Brennstoffen festhält, verhindert die Entwicklung neuer nachhaltiger Energieformen und damit die Schaffung von sauberen Arbeitsplätzen.“

Um Punkt 12 Uhr mischte sich in das Glockengeläut der Harpstedter Christuskirche das laute Sirenengeheule des monatlichen Probealarms. Mit dieser lautstarken Geräuschkulisse endet Monat für Monat die Mahnwache.

Von Holger Rinne