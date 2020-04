Mahnender Protest notgedrungen „@ home“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Als Folge der Coronapandemie gelten einige Grundrechte aktuell nur noch sehr stark eingeschränkt. Insbesondere die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit. Irene Kolb, Ratsfrau von Bündnis 90/Die Grünen, gehört seit vielen Jahren zu denen, die mit monatlichen Mahnwachen auf dem Harpstedter Marktplatz auf die Folgen der Atom- und Kohlekraftnutzung aufmerksam machen. Neuerdings legen die Aktivisten zusätzlich wegen der Notlage abertausender Flüchtlinge den redensartlichen Finger in die Wunde.

Die jüngste halbstündige Mahnwache bestritten die Mitstreiter notgedrungen im oder am eigenen Zuhause. „Wir haben genau eine halbe Stunde durchgehalten und miteinander über Threema kommuniziert – einen Messenger, der mit dem Datenschutz nicht so katastrophal umgeht wie WhatsApp“, berichtet Irene Kolb aus Harpstedt. Sie selbst, aber auch andere, darunter Markus und Hille Perl, Melanie Bühnert, Regina Huntemann, Christian Schoo, Andreas Mikutta und Alf Göbbert, hielten diverse Eindrücke vom Geschehen „@ home“ fotografisch fest und verschickten die Bilder online. Es könne gut sein, dass weitere Leute mitgemacht hätten, sagt Kolb. „Normalerweise gehören auch die Sozialdemokraten Klaus Budzin und Heinz-Jürgen Greszik dazu. Sie haben die Mahnwachen ja nach Fukushima maßgeblich mit ins Leben gerufen.“

Der inhaltliche Schwerpunkt des stillen Protests verschiebe sich ständig. Nach der Katastrophe von Fukushima sei zunächst natürlich der Ausstieg aus der Atomenergie das zentrale Anliegen gewesen. Die Folgen der Kohlekraft für Mensch, Natur und Klima seien aber ebenfalls schon ganz früh thematisiert worden – und in diesem Zusammenhang auch Zwangsumsiedlungen. Kurioserweise hätten CDU und CSU Enteignungen, die sie gern in Richtung Linke, Grüne und SPD kritisierten, selbst stets befürwortet, „wenn es um die Kohlekraft ging“.

Die Kernenergienutzung gebe indes weiterhin Anlass zum Mahnen – auch wegen der ungeklärten Entsorgung der radioaktiven Abfälle. „Besonders hinterhältig“ findet Kolb Atommülltransporte jetzt, in Coronazeiten, zumal „niemand demonstrieren gehen darf“. Einem Bericht der taz zufolge hatten Anti-Atom-Initiativen Wind von dem Vorhaben bekommen, einen verschobenen Transport radioaktiver Abfallstoffe aus der Uranfabrik in Gronau nach Russland dieser Tage nachzuholen.

Nicht minder erschütternd findet Irene Kolb die Ignoranz des massenhaften Schicksals Geflüchteter: „Es ist doch ein Unding, dass die Europäische Union die Schotten dichtmacht und so tut, als sei das Thema weg. Während der Coronakrise empfinde ich das als besonders schrecklich. Unfassbar viele Geflüchtete sitzen auf engstem Raum unter – auch in hygienischer Hinsicht – fürchterlichen Bedingungen beieinander, dem Virus und anderen Krankheiten schutzlos ausgeliefert.“ Die Haltung der EU („da, wo sie angekommen sind, müssen sie erst mal bleiben“) sei eine „Frechheit den Griechen und Italienern gegenüber“. Die Ungleichverteilung der Flüchtlinge in Europa „geht einfach gar nicht“.

Was die stark eingeschränkte Demonstrationsfreiheit betrifft, so glaubt Kolb, dass allmählich eine Lockerung der Beschränkungen zumindest in dünn besiedelten ländlichen Regionen verantwortbar sein müsste. Die Demonstrierenden würden, so vermutet sie, von sich aus genügend Distanz wahren. „Mit fällt beim Einkaufen auf, dass die Leute hier wirklich begriffen haben, wie wichtig es ist, Abstand zu halten. Und das würden sie meines Erachtens auch in kleinen Läden tun, wenn die wieder öffnen dürften.“

Sehr originell findet die Harpstedterin eine Initiative des niederländischen Aktionskochs Wam Kat. Der hat dazu aufgerufen, Ostermärsche im eigenen Zuhause mithilfe von Playmobil-Figuren oder auch Stofftieren nachzustellen und abzulichten. Wer diese Idee innerhalb der Samtgemeinde Harpstedt aufgreifen möchte, kann die Fotos gern in digitaler Form via Mail an info@gruene-harpstedt.de schicken.