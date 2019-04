Elf Männer der ersten Stunde – und ein Ziel

Harpstedt – Sie wollten es ihren Vorfahren gleichtun und sich zum Wohle des Fleckens Harpstedt engagieren; das war offensichtlich damals, in „voremanzipatorischer“ Zeit, reine Männersache: Jedenfalls zählte vor 60 Jahren keine einzige Frau zu den Begründern des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Harpstedt, den am 13. April 1959 Wilhelm Bahrs, Alfred Knolle, Alfred Köllenberger, Christian Lampe, Richard Lachnit, Kurt Müller, Rudolf Nolte, Günter Osmer, Wilhelm Schäfer, Werner Schröder und Walter Stolze im Saal der Gastwirtschaft Beuke aus der Taufe hoben.

Heute hingegen arbeiten Männer und Frauen ganz selbstverständlich Seite an Seite im Vorstand. Die Einwohner des Fleckens nehmen den VVV vor allem als Betreiber der 1979 erbauten Minigolfanlage am Tielingskamp wahr, die seit der jüngsten „Generalüberholung“ in ganz neuem Glanz erstrahlt. Noch vor der Jahrtausendwende hatten dort sogar schon mal Profis mit einer Landesmeisterschaft im Bahnengolf reichlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Verein hat in sechs Jahrzehnten aber weit mehr auf die Beine gestellt. Im VVV wurzelt die Aktive Werbegemeinschaft Samtgemeinde Harpstedt. Und auch zu den Burgfrauen gibt es eine interessante Verbindung: Nachdem Bernhard Wöbse die vier Damen Erika Hormann, Gertrud Bädeker, Karin Siemering und Hille Stransky anlässlich der Einweihung des renovierten und erweiterten Amtshofes im Mai 1981 für den Sektausschank und als Werberinnen für Harpstedt in historischen – eigens geschneiderten – Kleidern gewonnen hatte, „schnappte“ sie sich der VVV. Fortan betrieben die Burgfrauen in ihren Gewändern auf Messen erfolgreich Fremdenverkehrswerbung für Harpstedt. In Bremen (Hafa) und Oldenburg waren sie jedes Jahr mit Prospekten vertreten. Messebesuche führten sie aber auch etwa nach Hamburg, Essen, Leipzig oder Dresden. Anfang der 1980er-Jahre begrüßten sie zudem die Gäste der Gewerbeschau beim Rosenfreibad. So schloss sich gewissermaßen der Kreis vom VVV über die Burgfrauen zur Werbegemeinschaft.

Das ursprüngliche Hauptanliegen des Verkehrs- und Verschönerungsvereins war bodenständiger Natur: Der VVV setzte sich vor allem für ein gutes Fußwegenetz für Spaziergänger und Ruhebänke in hinreichender Anzahl ein, die natürlich auch gepflegt werden wollten. Die Bänke sind sechs Jahrzehnte ein Tätigkeitsfeld geblieben.

In guter Erinnerung haben viele Harpstedter die vom VVV ab 2012 initiierten Tulpenbaumblütenfeste bei der Begegnungsstätte behalten. Die neueste Aktion, die der Verein realisiert hat, ist die Verschönerung der Burgstraße mit Blumenampeln. Schon länger liegen hingegen die beiden geschaffenen Nordic-Walking-Strecken durch den Harpstedter Forst zurück.

Apropos „Harpstedt im Walde“: Nicht immer waren sich der VVV und die Revierförsterei in der Vergangenheit „grün“. Der Spagat zwischen der Bewirtschaftung des Waldes und dem Erhalt seiner Reize für die Naherholung bot mitunter Zündstoff für Diskussionen, die auch schon mal einen recht hitzigen Verlauf nahmen. boh