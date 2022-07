Mähdrescher setzt Getreidefeld in Winkelsett in Brand

Von: Jürgen Bohlken

Ein Landwirt, der mit einem Grubber eine Schneise gezogen hatte, erleichterte der Feuerwehr die Arbeit und verhinderte Schlimmeres. © Bohlken

Winkelsett – Ein Mähdrescher, der aus noch ungeklärter Ursache während der Getreideernte Feuer fing, hat am Freitag nach 17 Uhr ein Roggen- mit angrenzendem Stoppelfeld in Winkelsett in Brand gesetzt. Der Fahrer konnte die Maschine nach Angaben der Polizei aus der Gefahrenzone befördern und sie durch eigenes Löschen „mit Wasserflasche und Feuerlöscher“ vor schwerem Schaden bewahren.

Ein Landwirt reagierte geistesgegenwärtig und zog mit einem Grubber eine Schneise um die brennende Fläche. Er unterband damit die Ausbreitung des Feuers. Der Brand rief rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Beckeln, Colnrade und Harpstedt auf den Plan. Er konnte schnell gelöscht werden. Am Ende waren geschätzte 250 Quadratmeter Feld verbrannt.

„Wir hatten Glück im Unglück. Das hätte auch anders ausgehen können“, meinte Feuerwehrpressesprecher Jannik Stiller und deutete auf ein angrenzendes Waldstück. Die Polizei vermutete einen technischen Defekt als Ursache für den in Brand geratenen Mähdrescher. Nach Ende der Löscharbeiten setzte leichter Regen ein. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.