Mähdrescher brennt aus - Fahrer und Reetdachhaus gerettet

Von: Dierk Rohdenburg

Der Mähdrescher brannte komplett aus. © Bohlken

Landkreis – Auf einem Gerstenfeld an der Ecke Auf dem Bandel/Zum Klosterbachtal in Klosterseelte ist am Sonntagmittag ein Mähdrescher bei Erntearbeiten in Brand geraten und zerstört worden.

Der Maschinenführer kam mit dem Schrecken und Rußspuren im Gesicht und am Körper davon. Erstes Ziel der ausgerückten rund 70 Brandschützer aus den Feuerwehren Groß Ippener, Kirch- und Klosterseelte sowie Harpstedt, Heiligenrode und Fahrenhorst war es, das Übergreifen des Feuers auf ein in Windrichtung stehenden Reetdachhaus zu verhindern, was auch gelang. Den Flächenbrand mit einer Ausdehnung von 500 bis 600 Qudratmetern löschten die Einsatzkräfte rasch – unterstützt von Landwirten, die mit Grubbern breite Schneisen zogen. „Das Löschen des Mähdreschers bei 31 Grad Celsius unter Atemschutz war hochgradig anstrengend“, berichtete Feuerwehr-Pressseprecher Christian Bahrs.

Lichterloh brannte der Mähdrescher. Der Maschinenführer hatte großes Glück im Unglück. © Christian Bahrs

Brände in Hanstedt und Ahlhorn

Bereits am Samstag kam es zu zwei größeren Feuern, die glücklicherweise von den Brandschützern und beteiligten Landwirten eingedämmt werden konnten. Menschenleben waren nicht gefährdet. Gegen 13 Uhr am Samstag wurden die Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup und Goldenstedt (Landkreis Vechta) zu einem Flächenbrand in Hanstedt (Landgemeinde Wildeshausen) alarmiert.

Das Feuer, das durch Erntearbeiten entstanden war, breitete sich rasch auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern aus. „Unser Einsatzleitwagen traf als erstes an der Unglücksstelle ein, es folgte das Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Düngstrup und fast zeitgleich auch unser Tanklöschfahrzeug“, berichtet Pressesprecher Daniel Engels. Beide Feuerwehren begannen mit den Löscharbeiten und wurden durch den Polaris Ranger direkt auf dem Feld bei den Löscharbeiten unterstützt, der einen kleinen Container mit 200 Litern Wasser geladen hatte.

Die Feuerwehren konnten den Brand schnell eindämmen. © Nordwest-Media

Auch der Goldenstedter Bauhof hatte vorgesorgt. Auf einem Unimog wurden zwei Container mit je 1.000 Liter Wasser platziert und zum Feuer gefahren.

Dank der schnellen Reaktion, konnte das Feuer mithilfe eines Grubbers eines Landwirtes eingedämmt werden. Aufgrund der geringen Windgeschwindigkeit breitete sich der Brand nicht auf der gesamten Fläche des Feldes aus, was den Einsatzkräften zugutekam.

Großes Lob an den Landwirt

Nach etwa 45 Minuten konnten die Feuerwehreinheiten wieder einrücken. „Dieser schnelle und effektive Einsatz ist nicht zuletzt dem beherzten Eingreifen des Landwirtes zu verdanken, der die Maschine schnellstmöglich vom Feuer entfernte und mit einem Feuerlöscher das Brandgut ablöschte“, so die Feuerwehr. „Angesichts der beginnenden Erntesaison und der steigenden Brandgefahr appellieren wir an alle Landwirte und Erntehelfer, äußerst vorsichtig bei ihren Arbeiten vorzugehen. Insbesondere das Einhalten von Sicherheitsvorkehrungen, das Mitführen von Feuerlöschern und die Sensibilisierung für potenzielle Brandgefahren können dazu beitragen, Brände frühzeitig zu verhindern oder einzudämmen“, heißt es von den Brandschützern.

In Ahlhorn brannte ein Getreidefeld

Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr waren dann die Feuerwehren der Gemeinde Großenkneten gefordert. In Ahlhorn brach ein Feuer auf einem Getreidefeld aus. Bereits auf dem Weg zum Einsatzort konnte die Feuerwehr eine starke Rauchsäule erkennen und alarmierte zusätzlich die Feuerwehr Emstek.

Zwei Hektar Getreidefeld brannten in Ahlhorn. © Nonstop-News

Ursache des Brandes war eine Erntemaschine, die während des Strohpressens zu stark überhitzte. Aufgrund der Trockenheit und des Windes breiteten sich die Flammen auf der zwei Hektar Fläche schnell aus.

Die Situation wurde noch bedrohlicher, als das Feuer sich einem angrenzenden Wohnhaus näherte. Jedoch gelang es der Feuerwehr, ein Übergreifen der Flammen zu verhindern und somit größeren Schaden abzuwenden.