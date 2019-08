Altbürgermeister erinnert sich an lustige Sprachkapriolen und kurioses Missverständnis

Bei den ersten Kontakten mit den Louésern sei die Verständigung nicht immer leicht gewesen, gesteht Harpstedts Altbürgermeister Hermann Bokelmann. Oft habe ein Wörterbuch „Deutsch – Französisch“ bemüht werden müssen. Dem 90-Jährigen sind einige lustige Begebenheiten im Zusammenhang mit Sprachbarrieren im Gedächtnis geblieben.

Harpstedt/Loué – Heinz Wolle, einer der Ersten, die mit der Harpstedter Feuerwehr 1970 in Loué weilten, habe mal berichtet, die französischen Gastgeber sprächen immer unverständlich von „Waggons“. Als dann Bilder und Plaketten gezeigt worden seien, habe sich offenbart, worum es wirklich ging, nämlich um Urlaub und Ferien: Das französische Wort „vacances“ klingt so ähnlich wie „Waggons“.

Im Gedächtnis geblieben ist Bokelmann eine weitere erheiternde Geschichte, die einst Uwe Plasger niederschrieb: Umgeben von Freunden und in Begleitung seiner Ehefrau, hatte in Loué Otto Schöler, der damalige Vorsitzende der Krieger- und Soldatenkameradschaft Harpstedt, frohen Herzens am Tisch seiner französischen Gastgeber gespeist. Da ihm das Gericht hervorragend mundete, wollte er sich für den kulinarischen Hochgenuss in französischer Sprache mit einem Kompliment bei der Hausfrau bedanken. Dafür fehlte ihm allerdings eine wesentliche französische Vokabel. Unauffällig erkundigte er sich bei seinem Deutsch sprechenden Tischnachbarn: „Wie sagt man ,kochen’?“, ließ aber offen, wie er das Verb zu verwenden gedachte. „Cuire“ bekam er zur Antwort. Der Tischnachbar präzisierte allerdings in Unkenntnis des Zusammenhanges nicht, dass es in dem beabsichtigten Kontext richtigerweise „faire la cuisine“ heißen müsste. In ernstem Ton sagte Schöler zu der Köchin: „Elle est bonne à cuire, Madame Julien“. Was so viel heißt wie: „Sie ist gut zu kochen, Madame Julien.“ Das herzhafte Lachen auf französischer Seite übertrug sich, nachdem das Missverständnis geklärt war, auch auf die deutschen Gäste. Madame Julien reagierte indes keineswegs verschnupft, sondern entzückt auf das – wenn auch etwas missglückte – Lob ihrer Kochkünste.

„Hannelore und Kurt Müller pflegten von Anfang aktiv den Austausch mit Loué“, leitet Bokelmann zu einer anderen Begebenheit über. Der Louéser Notar Robert Julien (später war er Gastgeber von Otto Schöler) wohnte beim ersten Besuch in Harpstedt bei Pastor Heinrich Dauskardt, während ein Metzgermeister mit gleichem Namen als Ratsherr nach Harpstedt gekommen war. Daher bestand „Verwechslungsgefahr“. Kurt Müller wusste sich zu helfen: Er nannte den Gast des Pastors „Monsieur Cathédrale“. „Auch verstand er es, sich mit wenigen Französischvokabeln zu verständigen“, plaudert Bokelmann aus dem Nähkästchen. Als während einer üppigen Tafel bei Bürgermeister Gustave Niesseron und Frau immer noch ein Gang gereicht wurde, habe Kurt Müller sich erkundigt: „Madame, was ich Sie fragen wollte: Ist das hier nun wohl bald fini?“ Der Satz enthielt nur zwei französische Wörter. „Trotzdem haben alle Kurt verstanden“, erzählt Bokelmann.

Hintergrund

„Ein besonderes Zeichen für ein friedliches Europa war 1975 die Partnerschaft zwischen den ehemaligen Frontkämpfern aus Loué und Harpstedt, die Otto Schöler und Wilhelm Hellbusch mit Gustave Niesseron und Raymond Coudrin schlossen“, erinnert sich Harpstedts Altbürgermeister Hermann Bokelmann. Niesseron habe beim Besuch in Loué das Ziel deutlich gemacht: „Wir wollen, dass frühere Kriegsteilnehmer, deutsche und französische, den letzten Kampf gemeinsam gewinnen, nämlich den um den Frieden.“ An „dieses Vermächtnis“ sollte „immer wieder erinnert werden“, meint Bokelmann. Verständnis und Mitgefühl hatte der heute 90-Jährige schon beim ersten Kontakt in Loué während einer Arbeitstagung im vornehmen „Ricordeau“ erlebt. „Ich hatte mir die Gedenktafeln für die Opfer der Kriege angesehen. Die Tafel 1914 – 1918 ist in Loué genau so lang wie die in der Kirche in Harpstedt. Die Tafel 1939 – 1945 ist in Loué klein. In Harpstedt hängen viele Tafeln mit Namen der Gefallenen, darunter auch der meines Bruders. Als Bürgermeister Jean Maisonneuve merkte, dass mich das berührte, drückte er meine Hand. Alle Anwesenden begriffen, dass wir keinen Tourismus wollten, sondern dass die Kriegstoten uns mahnen, für ein friedliches und freies Europa zu kämpfen“, so Bokelmann.