Im „Lummerland“ soll’s endlich schneien

Colnrade - „Trinken“ Chrysanthemen eingefärbtes Wasser, verfärben sich ihre Blüten. Erkenntnisse wie diese verblüffen die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Lummerland“ in Colnrade, der sich erstmals 2011 als „Haus der kleinen Forscher“ anerkennen ließ. 2019 will Einrichtungsleiterin Heike Decker die nächste Zertifizierung für weitere zwei Jahre erwirken.

Immer mal wieder hantieren die Kinder mit Pinzetten, Lupen oder kleinen Mikroskopen. Eine Kiste enthält Utensilien, die sich beim Entdecken als nützlich erweisen. Fotobücher geben einen Überblick über durchgeführte Experimente, die Wissen alltagsnah vermitteln.

Seit gut drei Wochen beschäftigt sich das „Lummerland“ mit Wetterphänomenen. Um zu begreifen, wie Hoch- und Tiefdruckgebiete entstehen, sind die Kinder noch zu klein. Daher gehen sie das Thema eher spielerisch an. In ihrer natürlichen Neugierde fallen ihnen Auswirkungen des Wetters durchaus auf – etwa, dass Gras nach Frost hart wird und beim Laufen ein bisschen unter den Schuhen knistert.

Auf einem eigens kreierten großen Würfel sind verschiedene Wetterphänomene mit symbolhaften Abbildungen kenntlich gemacht. Zeigt der Würfel Sonne pur an, deutet das Kind, das ihn geworfen hat, beispielsweise pantomimisch das Schlecken an einem Eis an. Liegt hingegen das Regensymbol oben, tut es so, als zöge es sich Gummistiefel und Regenjacke an. Sind Blitz und Donner das Würfelergebnis, empfinden die Kinderhände ein Dach überm Kopf nach, was so viel heißt wie: „Schutz suchen! Rein gehen! Dieses Wetter birgt echte Gefahren in sich.“

Jetzt, im Winter, wünschen sich die Kiddies natürlich Schnee – wie auch die Schneehasen, Pinguine und Eisbären, denen sie nachein-ander in einem einstudierten Singspiel begegnen. Das Problem: Auf der ganzen Erde ist keine einzige Flocke zu finden. Frau Holle hat sich offenkundig im Vorjahr überanstrengt – und verschlafen. Daher soll Herr Holle ihren Job übernehmen. Da er aber noch nie Betten ausgeschüttelt hat, benötigt er Hilfe...

Das Singspiel führen die „Lummerländler“ am Freitag, 14. Dezember, im Kindergarten vor ihren Eltern auf. Im Anschluss stärken sich alle mit einem Frühstück.

Einen Wunsch an den Weihnachtsmann haben die Kinder auch: Sie würden sich gern verkleiden – beispielsweise als Königin, Prinzessin, Pirat oder auch Ritter. Tatsächlich bleibt das nicht nur ein schöner Traum. Die Dorfgemeinschaft Beckstedt macht die Kostüme mit einer 180-Euro-Spende, die aus dem Dorffest resultiert, möglich. Davon erfahren die Kinder aber nichts. Denn an den Weihnachtsmann dürfen auch die „kleinen Forscher“ weiterhin glauben. - boh