Kita „Luftikus“ besteht 25 Jahre

Tag der offenen Tür

+ © Bohlken „Wir haben da was vorbereitet und freuen uns auf euch“ – das scheint in den Gesichtern der Mädchen und Jungen geschrieben zu stehen. Es ist sozusagen ihr zweites Zuhause, das aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Kindergartens „Luftikus“ zum Tag der offenen Tür bittet. © Bohlken

Gross Ippener - Von Jürgen Bohlken. „Anfangs haben wir pro Jahrgang zwischen zehn und 17 Kinder in die Schule verabschiedet. Dreijährige sind damals in unserer Kindergartengruppe die Ausnahme gewesen. Das hat sich gewandelt – sogar umgekehrt. Aktuell haben wir sehr viele Kleine in der Gruppe, aber nur eine einzige angehende Schülerin“, erzählt Sabine Möhlenhoff.