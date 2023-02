Lokale Kunst zu globalen Fragen aus Harpstedt

Von: Jürgen Bohlken

Die vernichtende Kraft der Wetterextreme und die Hoffnung kommen in diesem Gemälde zum Klimawandel zusammen. © Bohlken

Harpstedt – Eine zerstörerische Flutwelle fegt auf einem düster anmutenden Bild durch die Natur und reißt alles mit sich – auch Menschen. Am linken Rand des Gemäldes erkennt der Betrachter ein Gesicht mit toten Augen, das auf der Seite liegt. Rechts schreiten hingegen Leute auf ein Licht zu – getragen von der Hoffnung.

Der Harpstedter Paolo Carpenedo, Maler aus Leidenschaft, möchte mit dem Werk „nur einen Gedankenanstoß“ geben. Nein, verkaufen, um damit Geld zu machen, wolle er es nicht.

Das Acrylbild spielt auf den Klimawandel und die Häufung extremer Wetterereignisse an. Auch ganz konkret auf die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Viel zu wenig staatlich zugesagte Hilfe ist bei den Opfern bislang nach Carpenedos Einschätzung angekommen. Die Politik müsse ihre Versprechen einhalten, mahnt der gebürtige Venezianer.

Mit immer mehr Waffen schaffen wir keinen Frieden. Das bringt nichts.

Ein anderes Thema besorgt ihn nicht weniger als die Klimakatastrophe: der Krieg in der Ukraine. „Mit immer mehr Waffen schaffen wir keinen Frieden. Das bringt nichts“, glaubt er. Carpenedo hält Russlands Präsident Wladimir Putin keineswegs für komplett durchgeknallt. Er sieht Chancen für Verhandlungen. Mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinen ständigen Forderungen nach immer mehr und immer schlagkräftigeren Waffen assoziiert Carpenedo inzwischen einen Menschen, der mit einem Einkaufswagen durch den Supermarkt spaziert, um sich selbst zu bedienen, wie es ihm beliebt – zu Verhandlungen nur unter Druck bereit. Vor diesem Hintergrund wünscht sich der malende Ruheständler eine kompromisslosere Haltung des Bundeskanzlers. Olaf Scholz möge den Mut aufbringen zu sagen: „Schluss jetzt! Es gibt keine Waffen mehr von uns. Keine Raketen, keine Panzer, schon gar keine Flugzeuge.“

Macht sich viele Gedanken über die Probleme der Menschheit und politische Fragen: Paolo Carpenedo. © Bohlken

Es könne doch nicht ausgeblendet werden, dass die Gefahr eines dritten Weltkriegs keineswegs gebannt sei – und sogar zunehme, je mehr Putin isoliert und in die Ecke getrieben werde. Carpenedo fragt sich zudem, wie die Rückkehr zu einem einigermaßen gesunden Verhältnis der Europäischen Union und der westlichen Welt zu Russland jemals gelingen soll. Das gehe nur auf dem Verhandlungsweg. Die Nato-Erweiterung nach Osten sieht der Harpstedter kritisch. Andererseits vermutet er, dass Putin das Nachbarland wohl nicht überfallen hätte, wenn die Ukraine am 24. Februar 2022 bereits dem westlichen Verteidigungsbündnis angehört hätte. Einfache Antworten in einer derart komplexen Gemengelage gibt es nicht. Das weiß auch Carpenedo.

„Gewaltige Probleme“ auch in Deutschland

Der Ukraine-Krieg aber lenke von den „gewaltigen Problemen“ in der Bundesrepublik ab, die von maroden Schulen bis hin zu den Folgen der Inflation reichen. Zu viel Geld fließe ins Ausland, zu wenig ins eigene Land. Olaf Scholz werbe für Vertrauen in die Regierung. Das gehe in Ordnung, sagt Carpenedo, solange sich der Bundeskanzler auch innenpolitisch an den Grundsatz halte: „Versprochen ist versprochen – und wird nicht gebrochen.“

