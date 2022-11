Löst sich der Förderverein für das Harpstedter Rosenfreibad auf?

Teilen

Wolfgang Kinzel (r.) hatte ursprünglich die Gründung des Freibad-Fördervereins angeschoben. Inzwischen gibt es keinen arbeitsfähigen Vorstand mehr. © Bohlken

Harpstedt – Im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, dass die Bemühungen des Fördervereins Rosenfreibad Harpstedt um einen arbeitsfähigen Vorstand zum Erfolg führen. Der Vorsitzende Thomas Siegel startet zwar einen letzten Hilferuf, aber auch seine Hoffnung schwindet: Für praktisch alle Vorstandsämter inklusive Kassenführung müssen Freiwillige gefunden werden. Auch der Vorsitz steht zur Disposition – wegen sich perspektivisch verändernder Lebensumstände des Amtsinhabers.

„Ich gehe vielleicht ins Ausland“, sagte Thomas Siegel am Mittwoch im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Moment deutet alles darauf hin, dass der Förderverein am Montag, 12. Dezember, während einer um 19 Uhr im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ beginnenden Mitgliederversammlung seine Auflösung beschließt und Liquidatoren bestellt. Das zumindest sehen die Punkte vier und fünf der Tagesordnung vor.

Noch kann dieser Schritt abgewendet werden, sofern sich Mitglieder zur Übernahme von Vorstandsämtern bereit erklären und Thomas Siegel (Wolfgang-Borchert-Straße 25, Harpstedt) darüber in Kenntnis setzen. Noch sind auch Anträge zur Tagesordnung möglich; sie müssen dem Vorsitzenden spätestens sieben Tage vor der Versammlung in schriftlicher Form vorliegen.

Wer Kontakt aufnehmen will, kann das per Mail an foerderverein.rosenfreibad@web.de tun.