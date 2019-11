Liebevoll gebastelter Naturschmuck findet sich an Weihnachtsbaum wieder

Harpstedt - „Bald ist es so weit. Macht euch jetzt bereit! Bis Weihnachten, bis Weihnachten ist es nicht mehr weit“, haben gestern Vormittag zwölf „Waldfüchse“ des BUND-Waldkindergartens Harpstedt nach dem Schmücken des Tannenbaums im Harpstedter Raumausstatterbetrieb Borchers gesungen – zusammen mit den Erzieherinnen Sonja Kern und Sabine Reibert. Statt klassischen Kugeln hängen an den Zweigen nun originelle Accessoires aus der Natur – von Orangenscheiben bis hin zu Kastanien und Tannenzapfen. Ein Stern aus Zweigen, ebenfalls mit großer Hingabe gebastelt, fand Platz in einem Schaufenster. Für die Mühe dankte Günter Borchers den Kindern mit Überraschungstüten – gefüllt mit Stiften, Figuren und Süßigkeiten. Die Beutel hatte er selbst aus roten Stoffresten gefertigt, die bei der Herstellung der Loué-Fahnen (wir berichteten darüber) übrig geblieben waren. Foto: Bohlken