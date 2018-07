Im „Liberty's“ spielt sie die erste Geige - Stammgast Regina Mudrich

Harpstedt - Im „Liberty’s“ in Harpstedt spielt Regina Mudrich oft „die erste Geige“. Mit verträumtem Blick, aber hoch konzentriert begleitet die Violinistin ähnlich häufig wie Bassist Martin Zemke Hutkonzerte in der Reihe „Kultur am Donnerstag“. Unsere Zeitung hat mit der Bremerin (44) gesprochen. Die Fragen stellte Jürgen Bohlken.

Du bist in der ehemaligen DDR aufgewachsen, dort in das Frühförderungsprogramm gerutscht und hast an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar eine klassische Ausbildung zur Violinistin genossen. Weil du musstest?

Mudrich: Nein, aus eigenem Antrieb. Ich bin das jüngste von fünf Kindern, die altersmäßig weit auseinander liegen, aber durch die Bank Instrumente spielen. Meine Mutter arbeitete in der Musikschule, in der wir quasi groß geworden sind. Meine Geschwister und ich fingen alle mit Geige an. Dazu gehörte das Üben vorm Spiegel, um sich selbst beim Spielen zu kontrollieren. Als mein Bruder das gemacht hat, mit 16 oder 17 Jahren, habe ich mich auf seine Füße gesetzt und, zwei Kochlöffel schwingend, mitmusiziert. Da war ich drei Jahre jung. Ich habe gesagt: „Ich will auch Geige spielen!“ Also schickte mich meine Mutter zum Geigenunterricht.

Spielst du heute ein wertvolles Instrument?

+ Mudrich: Für mich ist meine Geige unersetzbar und unendlich wertvoll, weil sie meine Stimme ist. Sie liegt nicht unbedingt im Trend. Geigen klingen heute spritzig wie Sekt. Meine vergleiche ich gern mit einem guten Glas trockenen Rotweins. Im Klang ist rund, aber sehr dunkel. Leute, die sich nicht so gut auskennen, fragen schon mal: „Ist das 'ne Bratsche?“

Von der Klassik zu Blues, Country und Rock – warum hast du dich in diese Richtung entwickelt?

Mudrich: Das ist eine lange Geschichte und hat mit einer Erkrankung zu tun, die mich sehr schwächte, sodass ich nicht so intensiv üben konnte, wie es eine Karriere als Klassik-Violinistin erfordert hätte. Hinzu kommt: In der ehemaligen DDR hätte ich, ohne in der FDJ zu sein, nahezu nichts außer Musik studieren können. Mit der Wende boten sich mit einem Studium der Geschichte, Philosophie und Musikwissenschaften neue Möglichkeiten, die ich genutzt habe. Groß geworden bin ich aber mit dem Gedanken, Tschaikowskis Violinkonzert mal besser spielen zu wollen als Jascha Heifetz. Wenn man ein solches Ziel vor Augen hat, kann man es sich einfach nicht vorstellen, am Ende im Museum oder sonst wo zu arbeiten.

Letztlich kam ich durch Martin Zemke zur Geige zurück. Er fragte mich, ob ich in einem Salonquartett spielen würde. Das hab' ich eine Zeit lang gemacht. Allerdings hatte ich von jeher Freude daran, Dinge auszuprobieren, die nicht auf Notenblättern geschrieben stehen. Ich fand mich in der Improvisation immer mehr zu Hause. Da bot es sich natürlich an, mit dem Moment, da wir das Gewoelbe Vegesack als Veranstaltungsort etablierten, mit den dort auftretenden Musikern mitzuspielen. Daraus ergaben sich Projekte. Und feste Kooperationen – etwa mit Musikern wie Dave Peabody, Depui oder Sofia Talvik. Daraus entwickelten sich auch Freundschaften. Wie mit „Black Patti“. Das Duo spielt am 30. August, 20 Uhr, im „Liberty's“. Ganz großes Kino! Die Harpstedter werden gar nicht genug staunen können, dass diese tollen Musiker in ihrem Ort auftreten. Das Konzert ist recht kurzfristig ins „Kultur am Donnerstag“-Programm gerutscht.

Auf Reisen passieren die unglaublichsten Dinge. Auf Tourneen erst recht?

Mudrich: Heiratsanträge, seltsame Geschenke, Duschen in einem Schrank, verschlossene Räume, vor denen man als Musiker vergebens mit dem Publikum wartet... Habe ich alles schon erlebt. Ich erinnere mich an ein klassisches Projekt. Der Bariton und die Sopranistin hatten sich unterwegs zerstritten und landeten zu allem Überfluss, weil sie in einen falschen Zug eingestiegen waren, nicht am Veranstaltungsort. Stattdessen mussten Techniker sie von weit, weit weg abholen. Ich war die Orchestermanagerin, spielte zudem Geige während der Aufführung und dachte, ich seh' nicht richtig, als während der Duo-Arie „Reich mir die Hand, mein Leben“ von Mozart der Bariton der Sopranistin von hinten den Arm umdrehte.

Daraufhin trat sie ihm mit sehr spitzem Absatz auf den Fuß. Das war ein echter Ringkampf – eine Arie lang! Wir im Orchester haben ganz schön gezittert. Das Publikum hat's nicht gemerkt und fand's total klasse. Auch nicht schlecht war die Champagner-Arie aus Mozarts „Don Giovanni“ mit einem absolut besoffenen Sänger aus Russland! Der hatte mehrere Flaschen Alkohol auf dem Veranstaltungsgelände verteilt. Die waren alle schon leer, als er mit einer Flasche Sekt die Bühne stürmte. Das Publikum beklatschte seine „große schauspielerische Leistung“, hinter der sich nur betrunkene Hilflosigkeit verbarg. Er hat allerdings grandios gesungen.

Wo ist das passiert?

Mudrich: Auf einer Open-Air- Veranstaltung in Norddeutschland.

Angenommen, du dürftest einen Musiker deiner Wahl – wen auch immer – in einem Konzert auf der Geige begleiten. Für wen würdest du dich entscheiden?

Mudrich: Es gibt Leute, die ich interessant als musikalische Persönlichkeiten finde. Und solche, mit denen ich unglaublich gern spielen würde; wegen meines sehr breiten Musikgeschmacks könnte ich mich aber nicht für einen bestimmten entscheiden. Wenn sich die Chance ergäbe, im Orchester zu musizieren, dann liebend gern mit Bobby McFerrin als Dirigenten.

Du meinst den Stimmakrobaten und Jazzmusiker, der mit „Don't worry, be happy“ einen Hit landete?

Mudrich: Ja, er ist aber eigentlich klassischer Dirigent. Es reizt mich nicht unbedingt, an der Seite sehr populärer Größen zu spielen. Wenn mich Joe Bonamassa fragte, würde ich des Geldes wegen wahrscheinlich nicht nein sagen, aber das wäre bestimmt nicht mein Traum. Die Leute, die ich spannend als Musiker finde, sind nicht unbedingt irre bekannt.“