Letztjährige Ehrendame erobert den Kinderkönigsthron

+ Nach der Krönung der neuen Majestät der Kinder: Ole Mahlstedt, Manja Corßen, Veronika Rolappe und Frank Nienaber (von links). Foto: Rinne

Winkelsett – Großer Jubel herrschte am Samstagabend auf dem Schützenfest des Schützenvereins Reckum-Winkelsett, als der zweite Vorsitzende Frank Nienaber die letztjährige Ehrendame Manja Corßen zur Kinderkönigin 2019 proklamierte. Das „muntere Rotieren“ hatte sich damit keineswegs bereits erschöpft: Die scheidende Majestät Veronika Rolappe wurde Vizekönigin. Sie trat in dieser Funktion die Nachfolge von Ole Mahlstedt an. Der wiederum verkörpert ein Stück weit „Kontinuität“ – als Prinzgemahl im zweiten Jahr in Folge.