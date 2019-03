Der Lenz hält Einzug in den Koems-Saal

Österliche Vorboten und frühlingshafte Deko prägen Hobby- und Kunstausstellung

+ © Foto: Bohlken Schnell füllte sich der Koems-Saal mit Ausstellungsbesuchern. Viele kamen schon vor Mittag. © Foto: Bohlken

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Schon ein flüchtiger Blick in den sich mit Menschen füllenden Koems-Saal genügte, um zu merken, dass der Lenz begonnen hat und Ostern nicht mehr fern ist: An diversen Ständen fielen am Sonntag in verschiedenen Techniken gefertigte Hasen, Hühner und Küken ins Auge.