Leinenzwang-Gebiet deutlich ausgeweitet

HORSTEDT/GROSSE HÖHE - Die vom Samtgemeinderat beschlossene neue Satzung zum Leinenzwang für Hunde hat Prinzhöftes Bürgermeister Hans-Hermann Lehmkuhl im Gemeinderat kurz angesprochen.

Hintergrund sei hauptsächlich der „dringende Handlungsbedarf“ auf der Großen Höhe gewesen. „Die Betreiber des Schullandheimes haben sich massiv beschwert über Hundebesitzer, die teilweise mit vier, fünf Hunden durch die Gegend gezogen sind und Leute belästigt haben. Das Gebiet, in dem Leinenzwang gilt, ist nun ausgeweitet worden – und der größte Teil der Großen Höhe jetzt davon betroffen. Mehrere Schilder sind dort schon angebracht worden“, erläuterte Lehmkuhl. Wie mit konkreten Verstößen umgegangen werde, stehe auf einem anderen Blatt. „Ich glaube, da weiß die Samtgemeinde auch nicht so recht, was sie in solchen Fällen machen soll.“