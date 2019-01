Rentnerband „NeverTooLate“ gastiert in der Zufluchtkirche in Dünsen

Sie kamen 2018 in Asendorf hervorragend an: die drei Damen des Ensembles „Alster Konfekt“.

Dünsen - „Das Beste“ von Ikonen des Rock, Blues und Soul bringt am Freitag, 1. März, 20 Uhr, die Bremer Rentnerband „NeverTooLate“ in der Zufluchtskirche in Dünsen zu Gehör.

Die insgesamt 13 ehemaligen Berufsmusiker klinken sich damit in die Veranstaltungsreihe „Kultur am Glockenturm“ ein. „Ihre Gage spenden sie dem Autismusverein Bremen“, kündigt der Vorsitzende des Heimatvereins „Wir - dat Dörp Dünsen“, Frank Schadwinkel, an. Das Konzert werde wahrscheinlich etwas Disco-Charakter haben. Will heißen: „Die Gäste dürfen gern tanzen. Sie sollen richtig mitgehen“, sagt Schadwinkel. Der Kartenvorverkauf läuft - wie gewohnt - über den Wesselhof in Dünsen, die Gildebuchhandlung in Wildeshausen und Schreibwaren Beuke in Harpstedt. Online sind Tickets via eventim.de bestellbar; hier kommen aber Gebühren hinzu, sodass die Eintrittskarte 16,88 Euro kostet.

Ein eher klassikaffines Publikum sprechen die „Kultur am Glockenturm“-Macher mit einem Konzert des Trios „Alster Konfekt“ an, das schon am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr beginnt. Auch für dieses Gastspiel gibt es bereits Karten. Frank Schadwinkel ist voll des Lobes über die drei Damen. „Die sind echt gut“, verspricht er. Das aus Lisa Butzlaff, Katja Krüger und Julia Krupska bestehende Trio würze die Salonmusik, die es zu Gehör bringe, mit Humor und Hintergrundinformationen. Hörproben gibt es online auf YouTube.

Lisa Butzlaff (Querflöte) wurde nach ihrem Studium in Wettbewerben mehrfach ausgezeichnet; sie spielte in der Norddeutschen Philharmonie Rostock. Neun Jahre liegt mittlerweile ihr Bühnendebüt in der New Yorker Carnegie Hall zurück. Julia Krupska (Klavier) stammt aus einer Musikerfamilie; schon als Zwölfjährige trat sie in Paris auf. Sie studierte in Hamburg und Weimar, heimste in mehreren Wettbewerben Preise ein und tourt mit Kammermusikprojekten durch Europa. Katja Krüger (Fagott und Kontrabass) studierte am Hamburger Konservatorium und absolvierte eine Ausbildung zur Musiktherapeutin. Sie wirkt im Norderstedter Sinfonieorchester sowie verschiedenen Kammermusikensembles mit und hat obendrein sogar eigene Orchesterwerke geschaffen.

+ Auftritt in der Varreler Gutsscheune: Die ambitionierte Rentnerband „NeverTooLate“ zog alle Register. FotO: Rainer Jysch

Als geschmackvolle, professionelle Salon-/Kaffeehaus-Musik beschreiben die drei Künstlerinnen ihr Repertoire. Dass dies eher als Understatement zu werten ist, stellten sie beispielsweise 2018 bei einem Konzert im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals in Asendorf unter Beweis. Die leichtere Muse mit „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“, den „Ungarischen Tänzen“ von Johannes Brahms, der „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johann Strauß, dem „Second Waltz“ von Schostakowitsch oder dem Evergreen „Tulpen aus Amsterdam“ kam sehr gut an.

„NeverTooLate“ hat sich indes in der Bremer Rock-, Soul- und Bluesszene sowie der Umgebung längst einen guten Namen gemacht. Zum Repertoire der Rentnerband gehören mehr als 40 Ohrwürmer, darunter Titel der Doobie Brothers sowie von Jethro Tull, Deep Purple, Santana, den Dire Straits und Steamhammer. Auch den „Jailhouse Rock“ von Elvis und „Sympathy for the devil“ von den Rolling Stones haben die Musiker in ihrem Coversong-„Fundus“. „Komplettiert wird der Sound durch hervorragende Einzelkünstler an den Gitarren und einer Frau am Keyboard sowie durch die Rhythmusgruppe aus drei Schlagzeugern an den Bongos und Congas, den Timbales und einem kompletten Schlagzeug mit Doppelfußmaschine“, erläutert die Combo auf ihrer Website.

Grundsätzlich spendet sie ihre Gagen an gemeinnützige Organisationen. Zudem unterstützt sie mit ihren Auftritten den Bürgerhausgedanken in Bremen.

boh