Harpstedt – Viele berufstätige Eltern sehen sich mit einem riesigen Problem konfrontiert: Auch in der Samtgemeinde Harpstedt bleiben ab Anfang kommender Woche wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Schulen und Kitas voraussichtlich bis zum 18. April dicht. In den beiden Schulen im Flecken werden am Montag gleichwohl Lehrkräfte vor Ort sein. Dann dürfte sich auch der Bedarf der Eltern nach einer Notbetreuung offenbaren.