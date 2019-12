Lebenslange Lernfähigkeit des Hirns als Chance

Was hilft bei Stress, Panik und Beziehungsproblemen? / Renia Ehlting praktiziert seit 15 Jahren

+ Heilpraktikerin für Psychotherapie mit inzwischen 15 Jahren Praxiserfahrung: Renia Ehlting. Foto: Bohlken

Harpstedt – Warum fallen Paare in der Partnerschaft in immer gleiche beziehungsschädliche Kommunikations- und Verhaltensmuster zurück? Weshalb können fortwährender Stress am Arbeitsplatz und unangenehme, wiederholt mit schlechtem Bauchgefühl ausgeführte Handlungen nicht nur körperliche Beschwerden auslösen, sondern sogar Panikattacken? Wie entsteht die Angst vor der Angst? In neuronalen Strukturen, die sich verfestigt haben, sieht Renia Ehlting, Heilpraktikerin für Psychotherapie mit 15 Jahren Praxiserfahrung an der Langen Straße 33 in Harpstedt, einen Schlüssel zur Beantwortung dieser Fragen.