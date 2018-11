Laternenumzug mobilisiert 32 Kinder und 45 Erwachsene

Winkelsett - 32 Kinder und 45 Erwachsene hat dieser Tage der Laternenumzug des Schützenvereins Reckum-Winkelsett mobilisiert. Mit dieser Beteiligung zeigten sich die Organisatoren vollauf zufrieden.

Nach dem Laternelaufen durchs Dorf erfolgte die Vergabe der Preise vom Luftballonweitflugwettbewerb in Form von Gutscheinen (die drei Ballons, die am weitesten geflogen waren, hatte es allesamt bis in die Niederlande geschafft).

Abschließend gab es in gemütlicher Runde in der Schießhalle Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwurst und Bockwurst zur Stärkung. Die Kinder konnten zudem draußen Stockbrot über einer Feuerschale backen.