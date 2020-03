Lastwagen fährt Baustellenbaken um und fährt weiter

Harpstedt – Die Baustelle zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord auf der Autobahn 1 ist bereits eingerichtet – und schon hat es in dem Bereich den ersten Unfall gegeben.

Laut Polizei war die Absperrung am Sonnabend bis um 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Osnabrück aufgestellt worden. Als gegen 18.45 Uhr ein Kontrollfahrer des Verkehrssicherungsunternehmens dort unterwegs war, stellte er fest, dass vermutlich ein Lastwagen vier beleuchtete Warnbaken umgefahren und zerstört hatte. An der Unfallstelle wurden laut einer Polizeimeldung Fahrzeugteile gefunden, die zu einem Laster der Marke Mercedes-Benz Actros gehören. Ein Unfallverursacher konnte an der Unfallstelle jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Gegen 19.45 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf allerdings ein derartiges Fahrzeug aus Kiel von einer Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrolliert. Es hatte entsprechende Beschädigungen. Bei der Besichtigung stellten die Beamten fest, dass diese mit den an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteilen übereinstimmten.

Der 37 Jahre alte Fahrer aus Norderstedt habe schließlich eingeräumt, in einen Unfall involviert gewesen zu sein, so die Polizei. Er habe aber nach eigenen Aussagen nicht erwartet, dass durch die Beschädigung der Warnbaken die Voraussetzungen eines Verkehrsunfalls gegeben seien. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Den Schaden am Wagen und den Baken beziffert die Polizei auf 1 000 Euro.