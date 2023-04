Überholmanöver auf A1 abgebrochen: Fahrschulauto kracht auf Laster

Von: Dierk Rohdenburg

Einen Verkehrsunfall zwischen Ippener und Wildeshausen auf der A1 musste die Polizei am Dienstag aufnehmen. © Privat

Groß Ippener/Wildeshausen – Ein Fahrschulauto ist am Dienstag gegen 19.20 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt verwickelt gewesen.

Als Fahrschüler (23) und Fahrlehrer (52), beide aus Bremen, zwischen Groß Ippener und Wildeshausen in Richtung Osnabrück mit einem Seat zum Überholen auf die linke Spur ausgeschert waren, näherte sich von hinten ein Auto mit hoher Geschwindigkeit. Daraufhin brachen sie das Überholmanöver ab, und beim Wechsel zurück auf den rechten Fahrstreifen fuhr der Seat auf das Heck eines Sattelzugs auf.

Die Höhe des Schadens am Fahrschulauto schätzte die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Der Wagen sei nicht mehr fahrbereit gewesen; beide Insassen seien unverletzt geblieben.

Weil der Sattelzugfahrer vermutlich „den Aufprall an seinem Heck“ nicht bemerkt habe, sei er nicht angehalten, sondern weitergefahren, teilt die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch abschließend mit.

Hoher Sachschaden in Hude

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 11. April, gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hude entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 23-jähriger Mann aus Verden mit einem Kleintransporter die Straße „Neuer Weg“ in Richtung Breslauer Straße. An der Kreuzung zur Waldstraße missachtete er die Vorfahrt eines 67-Jährigen aus Hude, der die Waldstraße mit einem VW in Richtung Hogelied befuhr. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro.