„Landstreicher“ und kleine Spatzen ernten viel Beifall

Harpstedter Chöre singen beim Adventskonzert in der Christuskirche

+ Der Gemischte Chor Harpstedt bei seinem Auftritt am Sonntagnachmittag. - Fotos: Rottmann

Harpstedt - Von Anja Rottmann. Wer am späten Sonntagnachmittag zum Adventskonzert der Chöre und Musikgruppen in der Christuskirche in Harpstedt noch einen Parkplatz ergattern wollte, musste rechtzeitig da sein. Als die Kirchenglocken den Auftakt ankündigten, waren auch alle Plätze im Gotteshaus belegt – selbst oben auf der Empore. Das Orgelvorspiel von Dietrich Wimmer mit „Improvisation“ läutete das musikalische Ereignis ein.

„Das Konzertfinale wollen wir mit wunderschönen Klängen der Chöre beschließen“, begrüßte Pastor Timo Rucks die Anwesenden. „Sie erleben sozusagen eine Premiere – alle Lieder und Beiträge werden auf einer Leinwand übertragen“. Die Gemeinde stimmte gemeinsam mit dem Posaunenchor „Macht hoch die Tür“ an, im Anschluss hatten die Mini-Kirchturmspatzen ihren allerersten offiziellen Auftritt. Sie sangen voller Begeisterung „Guten Tag, ich bin der Nikolaus“ von Rolf Zuckowski und ernteten dafür verdienten Beifall. Ebenso die Kirchturmspatzen, die mit „Rudolph, the Red-Nosed reindeer“ sowie „Rockin' Around the Christmas Tree“ den Geschmack des Publikums trafen. Beide Gruppen werden von Daniela Predescu geleitet.

Der Posaunenchor um Leiter Klaus Corleis gab zwei bekannte Stücke zum Besten: „Feliz Navidad“ sowie „Let it Be („Lass es gut sein“) von John Lennon und Paul McCartney. Mit wunderschönen Violinenklängen spielten sich die „Landstreicher“ – Ute Klitte, Sylke Buschmann, Dhana Lange und Swantje Jerebic – mit Variationen über Knecht Ruprecht aus dem Walde in die Herzen der Zuhörer.

Tosenden Applaus erhielt der Jugendchor „Feelings“ unter der Leitung von Predescu für seine Darbietungen „Winter Wonderland“ und „Happy Xmas“ von John Lennon und Yoko Ono. Mit dem Gemischten Chor Harpstedt unter der Leitung von Steffen Akkermann füllte sich der Altarraum. Seine eigene Interpretation „Ein kleines Lied in der Weihnachtszeit“ kam bei den Zuhörern ebenso gut an wie „Maria durch ein Dornwald ging“. Bei „Glorious kingdom Spiritual“ erhielt der Chor Unterstützung von Christa Kaiser (Klavier), den „Landstreichern“ mit ihren Violinen sowie Fredi Wesemann (Akkordeon). Den Höhepunkt markierte das Quempas-Singen unter der Leitung von Hedwig Stahl, an dem alle Chöre beteiligt waren. Auf der Empore begann Birgit Corleis mit einem Solo – die Kirchturmspatzen, die „Feelings“ und der Gemischte Chor Harpstedt hatten sich im Altarbereich und umzu verteilt.

Der Wechselgesang kreuz und quer durch die Christuskriche war schließlich der perfekte Abschluss für eine gelungene Konzertvorstellung am vierten Adventssonntag.