Landkreis sorgt für neuen Altglascontainer in Harpstedt

Von: Dierk Rohdenburg

Neuer Standort für Altglascontainer in Harpstedt an der Delmenhorster Landstraße. © Landkreis

Harpstedt – Im Flecken Harpstedt gibt es einen neuen Standort für weitere Altglascontainer.

Auf einem von der Firma Bohmann gemieteten Betriebsgelände wurde ein kleiner Bereich für Altglascontainer genutzt. Der Platz liegt an der L 776, Delmenhorster Landstraße ortsauswärts in Richtung Groß Ippener.

Stephanie Siefken, Leiterin des Amtes für Bodenschutz und Abfallwirtschaft beim Landkreis Oldenburg, betont die unkomplizierte Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit mit der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn als Grundstückseigentümer und der Firma Bohmann.

In den vergangenen Jahren seien aus unterschiedlichen Gründen immer mehr Containerstandorte aufgelöst worden, ohne dass diese an anderer Stelle kompensiert wurden. Dies führte zum einen zu Verärgerung bei den Bürgern, zum anderen landeten viele Flaschen im Straßengraben und in der freien Landschaft, so Siefken.

Landkreis wünscht sich „Wertstoffinseln“ in Neubaugebieten

Dieser Entwicklung soll langfristig entgegengewirkt werden. Daher empfiehlt der Landkreis, in zukünftigen Bauleitverfahren Standorte für sogenannte „Wertstoffinseln“ einzuplanen. Wünschenswert wären auch zusätzliche Altglascontainer auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten.

„Man kann Altglas dann dort zurückgeben, wo es gekauft wurde. Zudem kann die Altglasentsorgung ganz einfach mit dem nächsten Einkauf verbunden werden und schont somit Ressourcen sowie das Klima, indem zusätzliche Autofahrten eingespart werden“, so Siefken. Der Landkreis versuche dahingehend, weitere neue Möglichkeiten zur Verbraucherfreundlichkeit zu erschließen.

